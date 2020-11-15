غضب على تويتر بعد إساءة الكاتب السعودي تركي الحمد لصحيح البخاري
وتصدر وسم "تركي_الحمد_يسيئ_للبخاري" قائمة الأعلى تفاعلا في السعودية، قبل أن تنهال الردود عليه من المتابعين العاديين وشخصيات بارزة.
وكان الحمد كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما".
قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري..من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما..— تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) November 13, 2020
وكتب الأكاديمي محمد الشنقيطي ردا على الأكاديمي السعودي "مع الوثنية السياسية السائدة في السعودية، وحرية النصف السفلي من الجسد التي وفرها مبس، يستطيع الليبرالي العجوز أن يطعن في ختم النبوة بحريّة، ويشكك في مصادر الإسلام بحريّة، ويمنح أرض الإسلام للصهاينة بحريّة.. لكنه لا يستطيع أن ينتقد أولياء أمره القتلة الفسدة، ولو بشطر كلمة"!
مع الوثنية السياسية السائدة في #السعودية، وحرية النصف السفلي من الجسد التي وفرها #مبس، يستطيع الليبرالي العجوز أن يطعن في ختم النبوة بحريّة، ويشكك في مصادر الإسلام بحريّة، ويمنح أرض الإسلام للصهاينة بحريّة.. لكنه لا يستطيع أن ينتقد أولياء أمره القتلة الفسدة، ولو بشطر كلمة!!! pic.twitter.com/IuJ6DetZEa— محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) November 14, 2020
ومن جهة أخرى دافع سعوديون عن صحيح البخاري معتبرين أن الإساءة له أشد من الرسوم الفرنسية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال القارئ، مشاري راشد العفاسي "اتركوا تركي، وقول الحمدلله الذي عافانا من هذه العفانة"، مضيفا "يدعون إلى احترام الأديان ولا يحترمون دينهم! وهذا والله هو التناقض".
اتركوا #تركي وقولوا #الحمد لله الذي عافانا من تلك العفانة .— مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) November 15, 2020
يدعون إلى احترام الأديان ولا يحترمون دينهم ! وهذا والله هو التناقض !
#تركي_الحمد_يسيئ_للبخاري
وشدد علماء دين على أن دلالة الناس والناشئة -على وجه الخصوص- لمعرفة صحيح البخاري واجب عظيم في البيوت والمدارس والمحاضن والمنصات الاجتماعية.
وأضافوا أن إعادة المسلمين إلى القرآن العظيم وصحيح البخاري هي الخطوة الأولى في التصحيح والتجديد الشرعي.
"صحيح البخاري يتناقض تماما مع القرآن"— Fadel Soliman (@FadelSoliman) November 15, 2020
لم يجرؤ على قولها إلا هذا الحمار.#تركي_الحمد_يسيء_لنبينا https://t.co/U999WHlI6j
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خدّاعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة https://t.co/Zvbe4MMV3b— سعود محمد العبدالله الفيصل (@S_M_A_AlFaisal) November 15, 2020
من يقول :— عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) November 15, 2020
🔴الله و الشيطان وجهان لعملة واحدة.
🔴الإنتحار نصرٌ على الله.
🔴مسكين أنت يا الله.
🔴لابد من تصحيح عقيدة النبي ﷺ .
🔴نهضتنا بالرجوع إلى ما قبل الإسلام.
لا يُستغرب منه هذه التغريدة التي لم تبنى على أي أساس ديني أو علمي و إنما بُنيت على فِكرٍ مستفز مفلس . https://t.co/N2CqfCSgMa
لا حول ولا قوة الا بالله— سعيد يوسف الهلال (@saeedalhelal) November 15, 2020
أولاً يجب ان تقول الرسول عليه الصلاة والسلام.
ثانياً يجب ان تقول على عقلك وفكرك السلام. https://t.co/wYXG4wvFZS
لو فرضنا ان الدال التي تسبق اسمك يقصد بها دكتور .— حمد عبدالله البكر (@habakr) November 14, 2020
فكيف بدكتور يحكم على كتاب اجمعت عليه الأمة بنصف تغريدة ،
لو فرضنا أن لرايك سند فكان من الأجدر أن تناقش ذلك في مجلس علمي ومعك براهينك .
لن اخوض في جدل علمي أنا به جاهل ، وفقط أقول تغريدتك لا تحمل أكثر من جانبين
أما جاهل أو مغرض https://t.co/R84MJRS8FY
يا دكتور سلمك الله قولك أن صحيح البخاري يتناقض تمامًا مع القرآن رأي شديد التطرف،فجل علماء المسلمين والمختصين في علم الحديث يرونه أصح كتب الحديث،وقليل منهم فقط انتقد سند بعض الأحاديث ولو ألغينا كما تطلب كتابه الذي يحوي صحيح أحاديث النبي ﷺوسنته لأسأنا لنبينا ولسنتّه أكثر من الرسوم https://t.co/yJaBkwI56O— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) November 14, 2020
اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء— عبدالله العجلاني🇸🇦 (@AB_alajlani) November 14, 2020
منا !!! عليك من الله ما تستحق.. https://t.co/imdaQ3IqMw
استغفرك ربي وإبراء منه جاهل متكبر وصل مرحله الخسه والحقاره.— محمد القاسم (@malqassm2) November 14, 2020
لا نصل مرحله الكمال ولكن نخاف الله.
الله يهديك. https://t.co/T8v6We2CvH
صدق الله العظيم ﷻ وصدق رسوله الكريم ﷺ— عبدالمحسن المقرن (@AbdMohsnAlmogrn) November 14, 2020
صدق الإمام البخاري رحمه الله وسماحة الإمام المفتي ابن باز رحمه الله وفضيلة المشايخ ابن عثيمين رحمه الله ومعالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
وكذب من كذبهم https://t.co/R2E9tdQY4L
يتناقض معه تماما!!!!!!!!!!!!— عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) November 14, 2020
هل هي دعوة لدين جديد؟ https://t.co/AyOK20n6iC