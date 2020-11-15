السعودية
الأحد 15 نوفمبر 2020 16:59

غضب على تويتر بعد إساءة الكاتب السعودي تركي الحمد لصحيح البخاري

الكاتب السعودي تركي الحمد
مواقع التواصل
تسبب الكاتب السعودي تركي الحمد في عاصفة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجومه على كتاب صحيح البخاري في تغريدة قال فيها إنه "يناقض القرآن".

وتصدر وسم "تركي_الحمد_يسيئ_للبخاري" قائمة الأعلى تفاعلا في السعودية، قبل أن تنهال الردود عليه من المتابعين العاديين وشخصيات بارزة.

وكان الحمد كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما".

وكتب الأكاديمي محمد الشنقيطي ردا على الأكاديمي السعودي "مع الوثنية السياسية السائدة في السعودية، وحرية النصف السفلي من الجسد التي وفرها مبس، يستطيع الليبرالي العجوز أن يطعن في ختم النبوة بحريّة، ويشكك في مصادر الإسلام بحريّة، ويمنح أرض الإسلام للصهاينة بحريّة.. لكنه لا يستطيع أن ينتقد أولياء أمره القتلة الفسدة، ولو بشطر كلمة"!

ومن جهة أخرى دافع سعوديون عن صحيح البخاري معتبرين أن الإساءة له أشد من الرسوم الفرنسية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال القارئ، مشاري راشد العفاسي "اتركوا تركي، وقول الحمدلله الذي عافانا من هذه العفانة"، مضيفا "يدعون إلى احترام الأديان ولا يحترمون دينهم! وهذا والله هو التناقض".

وشدد علماء دين على أن دلالة الناس والناشئة -على وجه الخصوص- لمعرفة صحيح البخاري واجب عظيم في البيوت والمدارس والمحاضن والمنصات الاجتماعية.

وأضافوا أن إعادة المسلمين إلى القرآن العظيم وصحيح البخاري هي الخطوة الأولى في التصحيح والتجديد الشرعي.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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