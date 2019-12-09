رياضة
الاثنين 9 ديسمبر 2019 19:55

غضب عربي بعد إهداء رونالدو قميصه لوزير خارجية إسرائيل

رونالدو مع وزير خارجية إسرائيل
مواقع التواصل
أثار لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في يوفنتوس الإيطالي غضب الجماهير العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعدما التقى رونالدو بوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أثناء زيارة الأخير لإيطاليا وأهداه قميصه، وفقًا لصور نشرتها وسائل إعلام.

وأبدت الجماهير العربية غضبها من رونالدو رغم تعاطفه في أكثر من مناسبة مع القضية الفلسطينية، حيث ارتدى الكوفية الفلسطينية في إحدى المناسبات دعمًا لها.

 كما تبرع بحذائه الرياضي لمؤسسة ريال مدريد الخيرية في 2011، حيث قامت ببيع الحذاء في مزاد علني يذهب ريعه لدعم مدارس الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتبرع رونالدو بمبلغ مليون ونصف المليون يورو لأطفال فلسطين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

ومن المواقف الإنسانية التي أظهرت تعاطف رونالدو مع القضية الفلسطينية أنه في العام 2016، التقى الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة، الناجي الوحيد من أفراد أسرته عقب احتراق منزلهم في نابلس، وأهداه قميصه والتقط معه صورًا تذكارية.

 

 

 

 

 

المصدر
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
رونالدو

اقرأ أيضا

Thumbnail
2.25 مليون جنيه! مصريون يسخرون من أسعار وحدات سكنية لمتوسطي الدخل
Thumbnail
شاهد: فنان "جريء" يأكل موزة ثمنها 120 ألف دولار

الأكثر قراءة

  1. 2.25 مليون جنيه! مصريون يسخرون من أسعار وحدات سكنية لمتوسطي الدخل
  2. شاهد: فنان "جريء" يأكل موزة ثمنها 120 ألف دولار
  3. غضب عربي بعد إهداء رونالدو قميصه لوزير خارجية إسرائيل
  4. شاهد: أمير قطر والرئيس الرواندي يكرمان الفائزين بجوائز مكافحة الفساد
  5. أردوغان: بدء إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا لإسكان مليون شخص