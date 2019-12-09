غضب عربي بعد إهداء رونالدو قميصه لوزير خارجية إسرائيل
جاء ذلك بعدما التقى رونالدو بوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أثناء زيارة الأخير لإيطاليا وأهداه قميصه، وفقًا لصور نشرتها وسائل إعلام.
وأبدت الجماهير العربية غضبها من رونالدو رغم تعاطفه في أكثر من مناسبة مع القضية الفلسطينية، حيث ارتدى الكوفية الفلسطينية في إحدى المناسبات دعمًا لها.
التقى وزير الخارجية الإسرائيلي اسرائيل كاتس على هامش زيارته السياسية الى إيطاليا كريستيانو #رونالدو ونجوم فريق يوفينتوس قائلا: "أهداني قميص الفريق وعليه رقمه ٧ ونقلت لرونالدو سلام جمهوره العريض في #إسرائيل وتمنياتهم له بالتوفيق بالدوري الاوروبي.. رونالدو لاعب عظيم" @Cristiano pic.twitter.com/AySpUhhdID— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 8, 2019
كما تبرع بحذائه الرياضي لمؤسسة ريال مدريد الخيرية في 2011، حيث قامت ببيع الحذاء في مزاد علني يذهب ريعه لدعم مدارس الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتبرع رونالدو بمبلغ مليون ونصف المليون يورو لأطفال فلسطين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
ومن المواقف الإنسانية التي أظهرت تعاطف رونالدو مع القضية الفلسطينية أنه في العام 2016، التقى الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة، الناجي الوحيد من أفراد أسرته عقب احتراق منزلهم في نابلس، وأهداه قميصه والتقط معه صورًا تذكارية.
#قميص_رونالدو— الجمهور (@ttzzu) December 8, 2019
صرح وزير خارجية الاحتلال:لقد التقيت رونالدو واهداني قميص وعليه رقمه 7 ونقلت للدون سلام جمهوره العريض في اسرائيل وتمنياتهم له بالتوفيق بالدوري الأوروبي
وقال الوزير في تغريدة:رونالدو هو لاعب عظيم ويستحق أن يرفع كأس البطولة الأوروبية مرة أخرى على الأقل#قميص_الاحتلال pic.twitter.com/qh0CqdADeP
كرستيانو رونالدو يهدي قميصه لوزير خارجية إسرائيل. pic.twitter.com/viyYfDfONq— محمد#العالمي💙 (@Pll_live) December 8, 2019
العرب ( جماعة الريال ) جانوا يعيرون ( جماعة برشلونة ) لان ميسي زار اسرائيل— &TheGodFather& (@TheGodFather10q) December 8, 2019
وهسرة رونالدو يقدم قميصه لوزير الخارجية الاسرائيلي 😂😂
ولك والله محد معبركم ولا انتوا محور الكون pic.twitter.com/roBsYRxfyW
كنت بضحك ع اللي بيزايدوا على ميسّي بإنه بيحب اليهود وماعرفش ايه ويطلعوا يقولول رونالدو وطني ومع القضية الفلسطينية ههههههه وبيتبرع للاجئين 😄😆— Dina 🇦🇹 ⚜️ دينا (@Dina_2096) December 8, 2019
اسرائيل ماسكة العالم كله والكل لازم يرضيها يا جماعة 🤚🏻 pic.twitter.com/5iv8muOUyU
من كتر التعليقات اللى جوايا ع خبر زى ده .مش عارف اقول ايه و الله 😂 ..كفايه ان نص جماهير الريال كنت كل متكلم حد فيهم يقولك يا عم ده ميسى راح زار اسرائيل اما رونالدو بقا مش عايز يحط وشم عشان يعرف يتبرع بدمه .يا جماعه فاكس ..هما اصلا مش ف دماغهم الكلام ده https://t.co/gGyOzh2NAZ— Taher Nagy (@TitoNagy1) December 9, 2019
زمان واحد قالي بحب رونالدو عشان بيكره اسرائيل لاكن مسي بيحبهم :D https://t.co/XDez6ub6zq— Mohamed ☠ (@YourFavpunisher) December 9, 2019