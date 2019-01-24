غضب عارم بعد طرد لبناني لاجئة سورية وأطفالها من خيمتهم

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحادثة طرد مواطن لبناني لعائلة سوريَّة لاجئة من خيمة مقامة على أرضه، ردود فعل واسعة، منددة في أغلبها لهذا التصرف.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول، المواطن اللبناني وهو يرمي أمتعة العائلة السورية من خيمتهم في مدينة عرسال، لأنهم لا يملكون المال لدفع أجرة الخيمة البالغة (70) دولارًا شهريًا. استياء وغضب: تصرف المواطن اللبناني أثار سخط المتابعين والنشطاء الذين عبروا عن الاستياء من هذا الفعل غير الإنساني بحق عائلة سورية لاجئة في لبنان، فرّت من بلدها بسبب الحرب، دون مراعاة لما سيحدث لها في العراء.

أظهر الفيديو، محاولة المرأة السورية صاحبة الخيمة، التوسل للرجل اللبناني كي يتركها في الخيمة وأطفالها، من دون جدوى إذ إنه أصر على رمي الأمتعة في الشارع وهو يصرخ "مالي علاقة أنا بدي مصرياتي".

في الفيديو، يظهر اللبناني ويدعى "أبو الذهب" وهو يقوم برمي أثاث الخيمة إلى الخارج، وسط مناشدات اللاجئة السورية وهي تتطلب منه أن يعدل عن قراره قائلة" وين بدي روح أنا وولادي".

الصور بيّنت جلوس المرأة وسط أغراضها المنزلية المتراكمة فوق بعضها ونومهم في العراء، إلى جانب طفلين صغيرين، وطفل رضيع تحمله بين يديها.

الحادثة وقعت في بلدة المنية شمال لبنان، حسبما أفاد ناشطون، حيث تم نقلهم من قبل عائلة سورية أخرى من مخيم رقم 1 إلى مخيم 56 في بلدة بحنين، وسترتهم من البرد والعراء. لبناني يطرد لاجئة سورية وأطفالها من خيمتهم المقامة على أرضه اللاجئون السوريون في لبنان: إحصاءات الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، تقول إن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ، 1.5 مليون، لديهم فرص محدودة جدًا للحصول على حلول دائمة فيما يزداد إرهاق المجتمعات المستضيفة على صعيد الاستقبال، بحسب الأمم المتحدة.

تقرير للأمم المتحدة، يوضح أن هناك توترات محلية ناجمة عن التنافس على الوظائف والخدمات والموارد، كما يعتبر الاستقرار والتماسك الاجتماعيين على المحك.

يشكل الحفاظ على الحد الأدنى من مستوى معيشة اللاجئين وكرامتهم تحديًا، حيث يعيش 71% من اللاجئين السوريين و68% من اللاجئين من الجنسيات الأخرى تحت خط الفقر الوطني بحسب التقرير.

يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أنه ونظرًا لمحدودية فرص كسب العيش وتراكم الديون مع أصحاب العقارات وأصحاب المتاجر، فإن اللاجئين يعتبرون من الفئات الأشد ضعفًا ويعتمدون على المساعدات الإنسانية.