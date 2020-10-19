غضب عارم.. ابن مهاجر عراقي يعيّن وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد اللاجئين
وكان الشاب سامي مهدي، ذو الأصول العراقية، قد أكد فور تعيينه وزيرًا لشؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا، على نيته ترحيل كافة أصحاب ملفات المهاجرين المرفوضة في البلاد، ومعظمهم من أبناء بلده العراق.
وقالت الوزيرة العراقية ايفان فائق جابرو في بيان إن وزارتها "ترفض أي ترحيل قسري للاجئين العراقيين، كما يجب مراعاة ظروفهم"، لافتة إلى أنها "مع العودة الطوعية وليس القسرية".
وأشارت جابرو إلى أنها "ستدعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الهجرة البلجيكي".
وشُكلت بلجيكا حكومتها الجديدة، بعد مضي 493 يومًا من أزمة سياسية عمت البلاد، في نهاية أيلول/سبتمبر، ليصبح سامي مهدي (32 عامًا)، وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، وهو ابن لاجئ عراقي قدم إلى بلجيكا عام 1970.
وأعلن الوزير الجديد، عضو الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي، عزمه ترحيل كافة المهاجرين المرفوضين في بلجيكا، إلى بلدانهم التي أتوا منها.
كثير من المهاجرين يصبحون أكثر ملكية و يمنية عندما يصلوا إلى منصب في دول المهجر.— Feras AB (@Aboziad812) October 18, 2020
فمثلاً سامي مهدي وزير الهجرة البلجيكي الجديد ذو الأصل العراقي :لا بطائق إقامة وطريق العودة مفتوح
سبق لمهدي أن وصف شباب المهاجرين عام 2017 بأنهم "صعاليك يجب التخلص منهم".
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وفي أولى تصريحاته لوسائل إعلام بلجيكية بعد تولي المنصب قال "رحلت السلطات 18 في المئة من طالبي اللجوء المرفوضين في بلجيكا، مقابل 35 في المئة في ألمانيا، وبالتالي يتمحور طموحنا في زيادة عمليات الترحيل".
وأكد أن عدد "المراكز المغلقة" سيصبح أكثر في بلجيكا وأن المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم ولا يزالون في البلاد سيرحلون عبر تلك المراكز المغلقة.
أثارت تصريحات مهدي موجة غضب عارمة على مواقع التواصل، واعتبر مغردون تصريحات الوزير غير لائقة ومهينة، خاصة وأن الوزير نفسه ابن لاجئ عراقي.
وزير الهجرة البلجيكي الجديد هو سامي مهدي مهاجر من العراق ، أول قرار اتخذه بعد استلام الوزارة هو البدء بسياسة طرد اللاجئين الاجانب من بلجيكا و إغلاق مراكز توطين اللاجئين .. pic.twitter.com/3vJV6jH206— احمد (@BINALI_AHMED_) October 17, 2020
موجة غضب فيبلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده (كلما أراد الغرب تدميرا اوعقوبة للعرب أوكلوها لعربي، الأمس البرادعي واليوم سامي مهدي) pic.twitter.com/H1b2SWJu8H— cheikh youba (@youbaehbib584) October 18, 2020
الجزء الأخير من النذالة ختمها معالي الأستاذ سامي مهدي المصيبة كان واحد منهم يوماً مةا— 🅵🅰🅷🅰🅳 (@Positive_33) October 18, 2020
⭕️وزير الهجرة البلجيكي ذو الأصول العراقية "سامي مهدي" يعتزم ترحيل اللاجئين المرفوضين وعددهم يناهز 150 ألفاً، ووسائل إعلام بلجيكية تصفه بالشخص الصارم.— 🇮🇶Huda Waleed (@HudaWaleed13) October 17, 2020
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خطية العراقين هسة الموجودين وماعندهم إقامة
ردنا عون طلع فرعون pic.twitter.com/cMXgR6UcWR
سامي مهدي (32 عاما)، ابن لاجئ عراقي، عُيّن وزير دولة لشؤون اللجوء والهجرة، فكان قراره الأول ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم ومن بينهم 30 ألف عراقي.— منصور عبدالله محمد (@aboalamirb) October 18, 2020
مهدي عُيّن وزيرا قبل نحو 20 يوما، وهو ابن لاجئ عراقي قدم إلى بلجيكا عام 1970، وعضو في الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي
هذا سامي مهدي.. وزير الهجرة في حكومة بلجيكا، من أصل عراقي..— محمد هلال الخالدي (@bodalal2) October 18, 2020
أعلن أمس أنه سيبدأ ترحيل اللاجئين الذين تم رفض طلبات لجوئهم .. والذين يشكل العراقيون النسبة الأكبر منهم ! pic.twitter.com/qAmYEZlHoO
سامي مهدي ٣٢سنة ابن لاجئ عراقي لما صار وزير كبر راسه وصار بدو يقلع ويرحل اللاجئين من بلجيكا هذا رضعان بول من أمه وليس لبن وليس له من اسمه مهدي حظ بل هو شيطان تافه— قاسيون (@zRHbXNOZHQ4pMkh) October 18, 2020
لاجئ يقوم بترحيل لاجئين
تفوووووو وووو https://t.co/9PO2zHymht