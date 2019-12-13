السعودية والإمارات
الجمعة 13 ديسمبر 2019 00:33

غضب سعودي من غزو منتجات إماراتية مغشوشة

العاصمة السعودية الرياض
غيتي
دعا مغردون سعوديون إلى مقاطعة منتجات إماراتية، قائلين إن بضائع مغشوشة وفاسدة وغير صالحة وصلت إلى أسواق المملكة من الإمارات.

وطالب المغردون بحظر كل من يروج للبضائع الإماراتية غير الصالحة، بدعوى أنها تلحق أضرارا بالسوق المحلي وتشكل خطرا على الصحة.

وتداول المغردون صورا لتعليمات كُتبت على بعض المنتجات بأنها ممنوعة في الإمارات بسبب خطورتها، إلا أنها وصلت السعودية.

وحذرت التغريدات المواطنين السعوديين من شراء أي منتج عليه "الباركود" الإماراتي الذي يبدأ برقم (629) بسبب افتقار المنتجات لمعايير الصحة والبيئة.

وتضمنت بعض التغريدات تحذيرات من عدة منتجات واردة من الإمارات، من بينها السجائر وبعض الأدوية والأغذية.

كما طالب البعض بحظر تطبيق "نون" التجاري الإماراتي للتسوق الإلكتروني.

المصدر
الجزيرة
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الغش التجاري

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