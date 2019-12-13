غضب سعودي من غزو منتجات إماراتية مغشوشة
وطالب المغردون بحظر كل من يروج للبضائع الإماراتية غير الصالحة، بدعوى أنها تلحق أضرارا بالسوق المحلي وتشكل خطرا على الصحة.
#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه— مشاري🇸🇦 (@alrajhi777777) December 12, 2019
اتمنى حملت تبليك لكل من يروج للبضائع #الاماراتيه المضروبه والخطيره التي دمرة الاسواق السعوديه واول واحد نبدي فيه هذا 👇 مروج البضائع الاماراتيه الفاسده والخطيره على صحة الناس .
خذ بلك لا يشرفني متابعة تافه زيه pic.twitter.com/AfcnEs3ls4
وتداول المغردون صورا لتعليمات كُتبت على بعض المنتجات بأنها ممنوعة في الإمارات بسبب خطورتها، إلا أنها وصلت السعودية.
#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه— مشاري العتيبي#lYl 🇸🇦 (@mshari_al3tibii) December 11, 2019
سبحان الله ، ممنوع بالامارات لأن في خطورة بس عندنا عادي مسموح ؟!!! pic.twitter.com/5Uuw31EroW
وحذرت التغريدات المواطنين السعوديين من شراء أي منتج عليه "الباركود" الإماراتي الذي يبدأ برقم (629) بسبب افتقار المنتجات لمعايير الصحة والبيئة.
#الغش_التجاري— فاضل بن أحمد الفضلي (@BOHWAIDI_F) December 11, 2019
يجب علينا التنويه ان رقم الباركود الإماراتي يبدأ برقم 629 وذلك لما وجدناه من غش تجاري وتقليد للماركات والسبب خلو المنتجات الإماراتية لمعايير الصحة والبيئة..#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه pic.twitter.com/MwY2OSCrZJ
وتضمنت بعض التغريدات تحذيرات من عدة منتجات واردة من الإمارات، من بينها السجائر وبعض الأدوية والأغذية.
#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه— فواز الحربي (@ssa_harbi) December 12, 2019
قبل شراء اي منتج احذر عزيزي المواطن وتأكد من باركود الموت الإماراتي 629 قبل ان تهلك من منتجات الغش التجاري المصنعة لديهم في جبل علي 👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/I5Veab79Xy
كما طالب البعض بحظر تطبيق "نون" التجاري الإماراتي للتسوق الإلكتروني.
شباب الكل يحذف تطبيق نون الغش على قفا من يشيل الامارات صارت عبارة عن قذاره كبرى للتجار الجشعين والفاسدين قلعه حصينه الكل نطالب بوقف الاستيراد من الامارات وخلوها تصدي وتخيس وتعفن #الدخان_الجديد_مغشوش20— يوسف سعد (@3VncfwV5YBDl7Qj) December 12, 2019
#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه— حسن الشهري (@Diib777) December 10, 2019
عطورات مقلده .. أجهزه مقلده .. دخان مغشوش .. وكثير من الأشياء التي نقرأ عنها مغشوشه الناس بلسان واحد تقول ( جاي من دبي ) او من ( جبل علي ) مصيبه إذا كان أقتصادهم ينمو على حساب تصدير الغش لجيرانهم ...
#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه باركود امريكي ومتوافق مع بلد الصنع ، ويصنع في جبل علي في الامارات كيف كذا ؟ pic.twitter.com/gmN4R9IZf9— ﮼سامر (@samer_o33) December 12, 2019
#الدخان_الجديد_مغشوش20— ﮼سامر (@samer_o33) December 11, 2019
صوتنا وصل يا شباب لا يوقف، الوزارات حطوها في مكاوي الشركات عشان يبررون ان الدخان الجديد مو إماراتي لأسباب ربحية الوضع جداً معقد وكل واحد يحطها في الثاني،هذي مؤامرة علينا ولازم نستمر لين يرجع القديم ، لأن لو على الشركات كان الطعم ما تغير، لكن الجديد مغشوش! pic.twitter.com/6aSfJ8bk1t
ولاة الامر لم يضعوا هيئة الفساد لموضوع محدد او جهه معينه أين هيئتكم عن تقصي الحقائق ومحاسبة الوزارات التى تسمح بمرور كل هذا الطوفان من المنتجات المغشوشة #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه pic.twitter.com/xo1hTsE6pN— فهد (@fahadszahrani2) December 11, 2019