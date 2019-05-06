غزة.. هدوء حذر في أعقاب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، كانت قد اتجهت إلى التصعيد خلال اليومين الماضيين، في أعقاب مخالفة "إسرائيل" لقواعد الاشتباك الخاصة بتفاهمات التهدئة واستهداف المتظاهرين على حدود غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 منهم، مساء الجمعة الماضية، الأمر الذي دفع المقاومة للرد بقنص عسكرييْن إسرائيلييْن بينهم ضابط.