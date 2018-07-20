مسيرات العودة
الجمعة 20 يوليو 2018 14:28

غزة: "لن تمر المؤامرة" جمعة جديدة ضمن مسيرات العودة

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة اليوم الجمعة، في فعاليات "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين" ضمن الجمعة الـ 17 بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار.

وكانت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار دعت للحشد والمشاركة الواسعة في الفعاليات والخروج من كافة قرى ومدن ومخيمات قطاع غزة نحو مخيمات العودة شرق غزة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية(صفا).     

وجددت الهيئة التأكيد على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها؛ وهي" حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الأمريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين".

ومن المقرر أن يبدأ الوجود في المخيمات مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساء.

وانطلقت مسيرات العودة الكبرى في الثلاثين من آذار/مارس الماضي وتخللتها مصادمات بين الفلسطينيين جيش الاحتلال الإسرائيلي راح ضحيتها 147 فلسطينيا وأصيب نحو 13 ألف آخرين بجراح متفاوتة.  

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
غزة
مسيرات العودة الكبري
فلسطين
الحصار
صفقة القرن
جيش الاحتلال
حماس

اقرأ أيضا

Thumbnail
مؤسسة مرتبطة بآل سعود تشارك الإندبندنت لإصدار مواقع بأربع لغات
Thumbnail
ماذا قال نيمار عن انضمامه لريال مدريد؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم