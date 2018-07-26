الخميس 26 يوليو 2018 09:27
غزة: كتائب القسام تعلن النفير
نعت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس 3 من شهدائها في قصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة.
وهذه أبرز التطورات في قطاع غزة:
- القسام تعهدت بالثأر من الاحتلال، مؤكدة أن دماءهم ودماء جميع شهداء الشعب الفلسطيني لن تذهب هدراً وسيدفع العدو الثمن غالياً.
- كتائب القسام أعلنت عن رفع درجة الجهوزية للدرجة القصوى، واستنفار جميعِ جنودها وقواتها العاملة في كل مكان.
- دعت القسام جميع فصائل المقاومة من خلال الغرفة المشتركة إلى رفع الجهوزية والاستنفار للدرجة القصوى.
- سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قالت إن جريمة الاحتلال التي ارتكبها اليوم لن تمر دون عقاب.
- سرايا القدس أكدت أنهم يدرسون كل الخيارات للرد على الجريمة، وعلى العدو أن يعلم أنه ليس بيده أن يبدأ المعركة وينهيها.
- وشددت سرايا القدس على تمسكهم بمعادلة القصف بالقصف.
- جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد قصف مساء أمس الأربعاء نقطة مراقبة تتبع لكتائب القسام، ما أسفر عن مقتل 3 من عناصرها.
- القصف الإسرائيلي استهدف عدة نقاط رصد تتبع لكتائب القسام وأراض زراعية وسط وشمال وجنوب قطاع غزة.
- جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد إنه هاجم بقذائف مدفعية سبعة مواقع عسكرية تتبع كتائب القسام في غزة.
- مصادر إسرائيلية قالت إن وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان بدأ اجتماعا عاجلا لقادة الجيش لبحث التطورات في قطاع غزة.
- يشهد قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية غارات جوية إسرائيلية أدت إلى العشرات من القتلى والجرحى الفلسطينيين.
- الجمعة الماضية استشهد أربعة فلسطينيين، وقتل جندي إسرائيلي.
- من خلال وساطة مصرية وأممية تم التوصل إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة.
- تشهد منطقة حدود قطاع غزة كل جمعة مسيرات العودة التي تطالب بإنهاء الحصار المفروض على غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى قراهم التي هجروا منها أثناء الاحتلال الإسرائيلي عام 48.
- قتلت إسرائيل 148 فلسطينيا منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 آذار/مارس الماضي.
المصدر
وكالات
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