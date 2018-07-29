غزة تترقب أسطول العودة ودعوات دولية لحمايته
وأكد بيراوي في رسالة وجهها للوزير البريطاني الأحد أن اثنين من المشاركين على متن سفينة (العودة) هم من الرعايا البريطانيين، وهما الصحفي ريتشارد سودان - مراسل قناة "برس تي في" اللندنية، وكذلك الناشطة والكاتبة ومستشارة طب العظام الشهيرة الدكتورة "سوي آنغ".
وقال بيراوي إنّ "التجارب السابقة في تعامل دولة الاحتلال مع سفن كسر الحصار تتطلب من الحكومة البريطانية تحركا جادًّا للحيلولة دون الاعتداء على السفن والمتضامنين السلميين، ولضمان سلامتهم ووصولهم إلى غزة لأنهم لا يشكلون تهديدًا لأي دولة".
واجتاز أسطول الحرية الخامس حتى اللحظة 28 ميناء بالقارة الأوربية؛ إذ من المقرر أن يصل إلى ميناء غزة، اليوم الأحد. بعد أن غادر باليرمو في صقلية في 21 يوليو/تموز.
وأفاد ناشطون، السبت، أن أسطولًا من 3 سفن يسعى لخرق الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بات قريبًا من وجهته بالرغم من عدم تحديد موقع سفنه بدقة.
وقال الرئيس المشارك للاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام بيير ستامبول الذي لم يرافق الأسطول، إن نحو 40 ناشطًا من 15 بلدًا، أبرزهم بريطانيا والنمسا والنرويج والسويد ونيوزيلندا والجزائر ودول شرق آسيا وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا.
وكما في محاولات سابقة أخرى لخرق الحصار، من المتوقع أن تعترض بحرية الاحتلال الإسرائيلي السفن في البحر قبل أن تقتادها إلى أحد مرافئها.
وانسحبت إحدى السفن الصغيرة من الرحلة بسبب "مشكلة" لم يتم تحديدها، وفق تقرير مصور نشره، السبت، على الإنترنت مراسل قناة "برس تي في" الإيراني في بريطانيا ريتشارد سودان من على متن إحدى السفن.
وقال سودان "حاليا هناك سفينتان تشقان طريقهما الآن نحو قطاع غزة"، وأشار إلى أن الركاب على متن السفينتين هم من الناشطين والصحفيين وبرلماني واحد على الأقل وكلهم متضامنون مع الفلسطينيين.
وقال "هناك نائب أردني على سفينة (عودة) وناشطون من كل أنحاء أوربا"، مضيفًا أن تحدي الحصار هو "بادرة تضامن مع الفلسطينيين"، وذكر سودان أنه "يوجد أيضًا بعض المساعدات الطبية الرمزية على متن السفينة".
أساطيل الحرية
في عام 2010 قتلت قوات خاصة إسرائيلية تسعة ناشطين أتراك عند اقتحامها سفينة مرمرة بأسطول الحرية الأول المكون من 6 سفن كان يحاول الوصول إلى غزة في تحد للحصار الإسرائيلي. كما توفي ناشط آخر بعد سنوات.
وأغضب هذا الهجوم تركيا التي عمدت إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل حتى عام 2016.
ورغم أن أسطول الحرية الأول لم يصل إلى غزة في عام 2010، وكذلك أسطول الحرية الثاني الذي أبحر من إيطاليا في عام 2011، لكن رسائلهما التضامنية وصلت إلى الشعب الفلسطيني، وإلى أهالي قطاع غزة المحاصرين، وأحرجت إسرائيل أمام العالم وكشفت انتهاكاتها.
وكان لأسطول الحرية الثالث في 2015 زخم إعلامي وسياسي واسع، إذ شارك فيه عدد من الفنانين والمثقفين والسياسيين والرياضيين من العالم، وقد أقيمت عدة وقفات في دول أوربية لدعم هذا الأسطول، الذي اعترضته قوات الاحتلال واقتيد بمن فيه إلى ميناء أسدود.
كما حاولت سفينة -على متنها ناشطات من بينهن مايريد ماغواير حاملة جائزة نوبل- خرق الحصار عام 2016، لكن بحرية الاحتلال أوقف أسطول الحرية الرابع واقتادته إلى مرفأ أسدود على بعد 13 كيلومترًا شمال غزة، واعتقلت النساء قبل ترحيلهن.
وفي كل مرة يتحرك فيها أحد أساطيل كسر الحصار يزداد الخوف والهلع نتيجة ذلك، ونتيجة لما يصاحبه من ارتفاع في وتيرة مقاطعة إسرائيل والدعم المتواصل للحقوق الفلسطينية في العديد من دول العالم.
وتفرض إسرائيل حصارًا على قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ فوزها في الانتخابات لمنع دخول مواد تزعم أنها تستخدم في صناعة الأسلحة.