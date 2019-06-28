غزة: إدخال الوقود وتوسيع مساحة الصيد حتى 15 ميلا

قوارب الصيد على شواطئ غزة غيتي

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، الجمعة، تشغيل المولد الثالث في محطة توليد الكهرباء، إثر استئناف إسرائيل إدخال الوقود الخاص بالمحطة بعد توقف دام 3 أيام.

تصريحات الناطق باسم الشركة محمد ثابت: استئناف توريد الوقود لمحطة توليد الكهرباء عبر معبر كرم أبو سالم والبدء بتشغيل المولد الثالث.

"ذلك سينعكس بالإيجاب على سكان القطاع؛ مما يتيح توفير كهرباء 25 ميغاوات إضافية، ليزيد من إنتاج محطة التوليد لـ70 ميغاوات". محطة كهرباء غزة مساحة الصيد نقيب الصيادين في غزة نزار عياش قال لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم إبلاغهم بإعادة توسيع مساحة الصيد قبالة ساحل بحر القطاع حتى 15 ميلا ابتداء من صباح اليوم الجمعة. تفاهمات إذاعة جيش الاحتلال نشرت بنود جديدة تتعلق باستمرار اتفاق تفاهمات كسر الحصار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل برعاية أممية.

وقالت الإذاعة إنه تم التوصل لاتفاق هدنة بوساطة الأمم المتحدة بين "إسرائيل" وحماس ليله الخميس، يتضمن وقف إطلاق البالونات الحارقة على غلاف غزة. النقاط الرئيسية للاتفاق: تتوقف حماس عن إطلاق البالونات الحارقة، وتسيطر على المتظاهرين على طول السياج وفي المقابل.

تجدد "إسرائيل" دخول صهاريج وقود الديزل إلى محطة توليد الكهرباء، وتوسع مساحة الصيد إلى 15 ميل، وتعيد 60 قارباً تمت مصادرتها من صيادي غزة على مر السنين.

تم التوصل إلى هذا الاتفاق بمعرفة وموافقة رئيس الوزراء نتنياهو بعد يوم من إطلاق البالونات الحارقة على غلاف غزة. الفلسطينيون يواصلون التجمع عند السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة خلفيات: كانت إسرائيل أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن وقف نقل وقود تشغيل محطة توليد كهرباء غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع إلى الأراضي الإسرائيلية بهدف إشعال حرائق في حقول زراعية.

تمول قطر منذ أشهر شراء وقود من إسرائيل لصالح محطة توليد كهرباء غزة ضمن تفاهمات لتعزيز التهدئة في القطاع.

التفاهمات تأتي على خلفية احتجاجات مسيرات العودة المستمرة منذ 30 آذار/مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.

عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية حمل إسرائيل "مسؤولية تدهور الأوضاع وما ستؤول إليه الأمور في قطاع غزة عقب تراجعها وتلكؤها" في تنفيذ تفاهمات التهدئة.

من المقرر أن تشهد أطراف شرق قطاع غزة جمعة احتجاجات جديدة اليوم قرب السياج الفاصل مع إسرائيل ضمن مسيرات العودة.

حثت الهيئة العليا لمسيرات العودة على أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار "فليسقط مؤتمر البحرين" في إشارة إلى ورشة عمل نظمتها الإدارة الأمريكية في المنامة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين وقاطعتها السلطة الفلسطينية.