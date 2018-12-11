غريفيث: طرفا حرب اليمن لم يتفقا بعد على قضايا رئيسية

غريفيث: طرفا حرب اليمن لم يتفقا بعد على قضايا رئيسية

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث إن المشاورات الجارية في السويد حققت تقدما بشأن تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة.

وأعرب غريفيث خلال مؤتمر صحفي في استوكهولم، أمس الإثنين، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينتي الحديدة وتعز.

وأضاف غريفيث أنه يأمل أن تعقد جولة مشاورات ثانية مطلع العام المقبل تتناول الملفات السياسية والأمنية وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين طرفي الأزمة بخصوص الشؤون الإنسانية.

تصريحات غريفيث:

أريد أن أتوصل إلى اتفاق على جولة تالية من المشاورات هدفها التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

أتمنى عقد جولة مشاورات ثانية بين الأطراف اليمنية مطلع العام المقبل.

المشاورات الحالية تناولت الوضع في مدينتي تعز والحديدة ونأمل التوصل إلى اتفاقات مكتوبة في هذه الجولة.

قضية الحديدة صعبة جدا وتعد نقطة ارتكاز في هذه المشاورات.

قريبون من التوصل إلى اتفاقات بشأن تبادل دفعات من الأسرى بين الطرفين.

عقد هذه المشاورات بعد عامين ونصف من غياب أي اجتماع بين أطراف النزاع يعد إنجازا يجب احترامه.

ما زلنا نعمل على إيجاد أرضية مشتركة لإعادة تشغيل مطار صنعاء وأتمنى أن يستأنف العمل فيه قريبا.

بإمكان الأمم المتحدة أن تقوم بدور في الملاحة الجوية في اليمن.

وقد حصلت "الجزيرة" على ورقة الإطار السياسي والأمني التي قدمها المبعوث الأممي مارتن غريفيث للأطراف اليمنية في السويد.

نقاط ورقة غريفيث:

الورقة تحدد ترتيبات أمنية وسياسية وفق آلية زمنية لوقف القتال باليمن والحفاظ على العلاقات مع الدول المجاورة.

ورقة الإطار تنص على التفاوض على الترتيبات السياسية والأمنية والاتفاق الانتقالي كحزمة واحدة.

الورقة تتضمن خطوات محددة بشكل زمني لانسحاب المليشيات والوحدات من مواقعها بإشراف لجنة عسكرية.

ورقة الإطار التي قدمها غريفيث تشمل آليات تسليم السلاح الثقيل إلى الدولة بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة.

الورقة تنص على وقف شامل لإطلاق النار ووضع حد نهائي للحرب في اليمن والمناطق الحدودية مع السعودية.

الورقة تتضمن آليات لاستئناف الانتقال السياسي على أساس الشراكة وتشمل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

الورقة التي قدمها غريفيث تنص على احترام التسلسل القانوني للسلطة وإزالة كل العراقيل أمام مؤسسات الدولة.

الورقة تنص على أن الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات سيشكلان نهاية المرحلة الانتقالية المحددة زمنيا.

محادثات السويد بخصوص الأزمة اليمنية انطلقت يوم 6 ديسمبر

ردود الفعل:

عضو وفد الحكومة اليمنية محمد العامري، قال إن الورقة التي قدمها المبعوث الأممي مارتن غريفث، إلى وفدي المشاورات في السويد، قابلة للنقاش وإبداء الملاحظات. وأضاف أن الحديث عن تسوية سياسية للحرب في اليمن دون إزالة أسباب الانقلاب أمر غير ممكن، حسب تعبيره.

عضو وفد الحوثيين إلى مشاورات السويد سليم المغلّس، قال إنّ الورقة التي قدمها المبعوث الأممي مارتن غريفث إلى وفدي المشاورات في السويد قابلة للنقاش وهي خطوة في الاتجاه الصحيح. وأضاف، قدمنا قائمة الأسرى في اجتماع، الإثنين، والطرف الآخر تخلف عن تسليم قوائمه.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن المحادثات اليمنية مع المبعوث الأممي الخاص في السويد تحرز تقدما. وحث بومبيو جميع الأطراف على الاستمرار في المشاورات لتحقيق نتائج إيجابية وملموسة لصالح الشعب اليمني.

مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني، قالت خلال مؤتمر صحفي إن ما يشهده الوضع في اليمن من تطورات إيجابية كان نتيجة للحوار السياسي العالي المستوى الذي يجريه الاتحاد الأوربي مع إيران بشأن القضايا الإقليمية.

الوضع الإنساني:

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، قال (في إيجاز صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة عقب عودته من زيارة لليمن) إن 70% من سكان اليمن أي نحو عشرين مليون شخص يعانون من الجوع بينما وصل ربع مليون شخص إلى وضع حرج للغاية.

لوكوك، قال، إن الأطراف المتحاربة تعرقل وصول المساعدات ولا تضع الاحتياجات الملحة لإنقاذ حياة شعب اليمن في أعلى قائمة أولوياتها.

احتجاج أمام مكتب الأمم المتحدة للمطالبة بفتح مطار صنعاء-10 ديسمبر

محادثات السلام اليمنية:

من المقرر أن تستمر المحادثات الجارية حاليا بالسويد حتى 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

غريفيث الذي بدأ محادثات السلام بين الطرفين المتحاربين في اليمن بالسويد الأسبوع الماضي يسعى إلى تجنب شن هجوم شامل على الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

الحوثيون يسيطرون على أغلب المراكز السكانية ومنها العاصمة صنعاء التي سيطروا عليها في 2014 بعد طرد حكومة هادي المتمركزة حاليا في عدن بجنوب البلاد.

الحوثيون قالوا إنهم يريدون إعلان الحديدة، وهي شريان حياة لملايين اليمنيين، منطقة محايدة، فيما تقول الحكومة إنها مستعدة لاضطلاع الأمم المتحدة بدور في الحديدة لكنها رفضت وجودا دوليا طويل الأجل في المدينة الساحلية.

وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أوضح في هذا الصدد أنه يجب وضع المدينة تحت سيطرة قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية باعتبار ذلك مسألة تتعلق بالسيادة.

اليماني الذي يترأس وفد الحكومة اليمنية في محادثات السويد، أشار إلى أن فكرة نشر قوات لحفظ السلام أو نوع من الوجود الدائم للأمم المتحدة - مثل قوات على الأرض- أو جعلها مدينة محايدة أمر لن تقبله حكومته أبدا.

قضايا شائكة:

محادثات السويد تهدف إلى تأمين خطوات لبناء الثقة تمهد الطريق نحو عملية سياسية تنهي الحرب المستعرة منذ نحو أربعة أعوام بعدما أودت بحياة آلاف الناس.

من القضايا الشائكة التي تواجه المنخرطين في المحادثات، تشكيل هيئة حكم مؤقتة، إذ تصر الحكومة على نزع سلاح الحوثيين أولا في حين تقول جماعة الحوثي إن ذلك يتطلب الاتفاق على حكومة وحدة وإطار زمني للفترة الانتقالية.

مارتن غريفيث، قال: "من الصعب جدا إقناع الطرفين المتحاربين بإلقاء السلاح والوثوق بالاتفاقات التي يقترحها الآخرون".

غريفيث أوضح أنه سيكشف قريبا عن عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم وفقا لاتفاق أعلن، الخميس الماضي، لكنه أوضح أن الأمم المتحدة لا تزال تبحث عن "أرضية مشتركة" بشأن إعادة فتح مطار صنعاء.

لم يعد بمقدور ملايين اليمنيين الحصول على احتياجاتهم الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار، وواجه البنك المركزي صعوبات في صرف أجور العاملين في الحكومة والقطاع العام، التي يعتمد عليها الكثيرون، مع تقلص احتياطيات العملة الأجنبية.

الأمم المتحدة مع صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين يعلمون على توحيد البنك المركزي بعد أن نقلته حكومة هادي من صنعاء إلى عدن في 2016.

خلفية: