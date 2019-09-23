الاثنين 23 سبتمبر 2019 11:34
غراهام يحاول إعادة تركيا لبرنامج المقاتلة إف-35
قال السناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، إنه يحاول إعادة تركيا إلى برنامج مشترك لتصنيع الطائرة المقاتلة إف-35، الذي أُبعدت عنه أنقرة في يوليو/ تموز الماضي.
التفاصيل:
- بحسب مقطع مصور نشر على تويتر وتقارير وسائل إعلام تركية، قال غراهام، وهو حليف مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نيويورك "نحاول إعادتهم إلى برنامج المقاتلة إف-35".
- ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أمله بإقامة علاقة استراتيجية أكثر عمقا مع تركيا.
- غراهام قال إنه بحث مع الرئيس التركي المستجدات في سوريا، وبرنامج طائرات إف-35.
- وأكد غراهام في معرض تعليقه على لقائه مع أردوغان، يوم الأحد في نيويورك، أهمية عودة تركيا إلى برنامج طائرات إف-35 الحربية، وإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وقال إنه عقد لقاء جيدا مع أردوغان.
- وشدد على أنه لا يمكن الاستغناء عن مساهمة تركيا في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومحاربة تنظيم الدولة شمال شرقي سوريا، وعدم السماح للأسد بالحسم العسكري على الأرض.
- واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد في مقر إقامته بمدينة نيويورك، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام.
- وبحسب (الأناضول) عقد اللقاء بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام في فندق (بيننسولا) على هامش مشاركة أردوغان في اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
العلاقات الأمريكية التركية:
- نشب خلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.
- وتقول الولايات المتحدة إن المنظومة الروسية لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتشكل تهديدا للمقاتلة إف-35.
- أبعدت واشنطن تركيا عن البرنامج المشترك للمقاتلة إف-35 بعدما وافقت تركيا على تسلم معدات المنظومة إس-400 في يوليو /تموز.
- وذكرت وسائل إعلام تركية إن غراهام اجتمع مع أردوغان في نيويورك قبل اجتماعات الجمعية العامة ونقلت عن غراهام قوله إنه وأردوغان ناقشا اتفاقا محتملا للتجارة الحرة.
- وأبلغ غراهام الصحفيين "تركيا حليف مهم جدا ليس فقط عندما يتعلق الأمر بسوريا بل للمنطقة برمتها".
- من المقرر أن يجتمع أردوغان مع ترمب في نيويورك هذا الأسبوع.
المصدر
وكالات