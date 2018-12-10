الاثنين 10 ديسمبر 2018 15:50
غراهام: لولا أمريكا لبدأت السعودية التحدث بالفارسية خلال أسبوع
وجه السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام انتقادات حادة ضد السعودية وضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
أهم تصريحات غراهام:
- وصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه "معول هدم" و"لا يفكر بعقلانية".
- انتقد، في تصريحات نقلتها قناة فوكس نيوز الأمريكية، عدم إبداء الولايات المتحدة أي ردود فعل ضد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحجة تضرر مصالح واشنطن في الشرق الأوسط.
- لولا الولايات المتحدة "لبدأت السعودية التكلم بالفارسية في غضون أسبوع".
- لولا تقديمنا المساعدات، لما استطاعت جيوشهم (السعودية) محاربة حتى أكياس الورق. هم بحاجتنا أكثر مما نحن بحاجتهم.
- الشيء الذي يقلقني هو أن تصبح الأسلحة التي سنبيعها للسعودية بزعامة ابن سلمان، بيد الروس والصينيين.
- التعاون مع سفاح مثل ابن سلمان، سيؤدي إلى نتائج عكسية، وأن الاعتماد عليه سيفقدنا القدرة على قيادة المنطقة.
خلفية:
- قبل أيام ، قدم غراهام مع أعضاء بارزين أخرين بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يحمّل ولي العهد السعودي المسؤولية عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والأزمة الإنسانية في اليمن وحصار قطر.
- تقديم مشروع القانون جاء بعد إفادة جينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" أمام المجلس.
- الأعضاء قالوا إن إفادة هاسبل أكدت لهم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متواطئ في قتل خاشقجي.
- غراهام قال إن المجلس سيعمل على تطبيق قانون ماغنيتسكي ويفرض عقوبات على السعودية بشأن قضية خاشقجي.
- غراهام كرر عدة مرات وصفه لابن سلمان "بالمجنون والخطير" الذي "قوض علاقة واشنطن بالرياض".
- غراهام انتقد إدارة الرئيس دونالد ترمب مرارا قائلا إنه "يبدو أن إدارة ترمب لا تريد الإقرار بالأدلة التي تؤكد تورط محمد بن سلمان في قتل خاشقجي".
- جريمة قتل خاشقجي، مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بقنصلية بلاده باسطنبول، أثارت غضبًا عالميًا.
- أقرت الرياض بأنه تم تقطيع جثة خاشقجي إثر "فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة" إلى المملكة.
المصدر
الأناضول
الجزيرة مباشر
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