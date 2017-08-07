فضاء
الاثنين 7 أغسطس 2017 23:45

غانا تطلق أول قمر صناعي من إنتاجها

إطلاق صاروخ الفضاء "سبيس إكس" وعلى متنه القمر "غانا-سات 1"
إطلاق صاروخ الفضاء "سبيس إكس" وعلى متنه القمر "غانا-سات 1"
ناسا
أطلقت غانا بنجاح أول قمر صناعي يتم تطويره محليا باسم "غانا سات1" حيث يعمل بصورة كاملة.

ويزن القمر الصناعي "غانا سات1" يزن 1.33 كيلوجرام وتم إطلاقه كحمولة ثانوية على متن صاروخ فضاء أمريكي. وقد نجح فريق هندسي غاني في "جامعة كل الأمم" الغانية في صناعته.

وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه تم توصيل القمر إلى محطة الفضاء الدولية التابعة لإدارة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" في يونيو/حزيران الماضي على متن صاروخ الفضاء "سبيس إكس" الذي انطلق من مركز كيندي للفضاء في الولايات المتحدة.

وقال "ريتشارد دامواه" مدير المشروع والأستاذ الجامعي والباحث العلمي المساعد في إدارة "ناسا" إن هذا القمر لديه مهمتان. وتم تزويده بآلات تصوير لمراقبة السواحل الغانية  بصورة تفصيلية. كما أن للقمر مهمة تعليمية حيث تسعى غانا إلى دمج تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مناهج التعليم الثانوي.

وقد تم تطوير القمر الصناعي في البداية على يد "بنيامين بونسو" و"إرنست تيي ماتي" و"جوزيف كوانساه" بدعم من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية بتكلفة وصلت إلى 500 ألف دولار.

وتشير التقرير إلى اعتزام فريق المهندسين الغاني إطلاق الجيل الثاني من القمر الصناعي باسم "غانا سات2" بعد نجاح إطلاق "غانا سات1".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
فضاء
قمر صناعي
غانا

اقرأ أيضا

Thumbnail
مورينيو: سأقاتل من أجل ضم غاريث بيل لمانشستر يونايتد
Thumbnail
"جنرال موتورز" تستدعي 800 ألف شاحنة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا