تصفيات كأس العالم
الأحد 8 أكتوبر 2017 08:54

غانا تطالب بإعادة مباراتها أمام أوغندا بتصفيات المونديال

هدف منتخب غانا الذي ألغاه الحكم قبل ثوان من نهاية المباراة
الجزيرة
أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ضد حكم مباراة فريقه أمام أوغندا في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وفي بيان عبر موقع الاتحاد الغاني على شبكة الإنترنت مساء السبت، قدّم اتحاد غانا لكرة القدم احتجاجًا إلى فيفا اعتراضًا على أداء الحكم الجنوب إفريقي دانييل بينيت ومساعديه إلدريك أديلايد وستيف ماري خلال تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا ضد أوغندا يوم السبت.

وأضاف البيان طلب الاتحاد الغاني من فيفا أن ينظر في إمكانية إعادة اللقاء من أجل تحقيق العدالة دون خوف أو محاباة.

وألغى الحكم الجنوب إفريقي هدفًا للمنتخب الغاني في الدقيقة 93 من زمن المباراة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد أوغندا إلى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف المنتخب المصري المتصدر، فيما ارتفع رصيد غانا إلى 6 نقاط في المركز الثالث، وتحتل الكونغو المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ووفقًا للوائح الفيفا، تم تقسيم 20 منتخبًا إلى 5 مجموعات في المرحلة الأخيرة للتصفيات الإفريقية، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى فيها إلى مونديال روسيا مباشرة.

المصدر
الأناضول
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غانا
أوغندا
تصفيات كأس العالم
فيفا

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