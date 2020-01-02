الأردن وإسرائيل
الخميس 2 يناير 2020 09:48

"غاز العدو احتلال".. حملة إلكترونية ضد تصدير الغاز الإسرائيلي للأردن

مظاهرة في الأردن رافضة للغاز الإسرائيلي
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عبر مغردون فلسطينيون وأردنيون عن رفضهم لبدء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن عبر وسم (#غاز_العدو_احتلال).

ووصف المغردون الاتفاقية مع الاحتلال بـ "العار"، والمشاركة في سرقة حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس أمس الأربعاء عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان بالبحر المتوسط إلى الأردن، متوقعًا أن يبدأ التصدير لمصر في موعد أقصاه 10 أيام.

وأكد ناشطون أردنيون أنهم ضد التعاون مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال وكان بإمكان الحكومة الأردنية البحث عن مصادر أخرى لاستيراد الغاز.

وشددوا على ضرورة أن يكون عام 2020 الذي بدأ "بكارثة وعار"، عام إسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأعربت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز عن غضبها ووصفت ما جرى بأنه "خيانة للأردن وشعبه وتاريخه وللقضية الفلسطينية"، ودعت الجماهير إلى المشاركة في مظاهرة غضب رفضًا لـ "الكارثة" يوم الجمعة في ساحة المسجد الحسيني.

المصدر
الجزيرة مباشر
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مصر

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