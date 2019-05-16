غارة للتحالف السعودي الإماراتي تقتل أسرة بكاملها في صنعاء

أكدت مصادر طبية يمنية وشهود عيان، مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة في غارة للتحالف السعودي الإماراتي على منزل بصنعاء.

ووقعت صباح الخميس غارات جوية على عدة مناطق في العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما أورد شهود عيان والحوثيون الذين نسبوا عمليات القصف إلى التحالف السعودي الإماراتي.

قتلى في غارات على صنعاء:

المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء: مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات في غارات التحالف السعودي الإماراتي

شهود عيان: مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة في غارة للتحالف السعودي الإماراتي على منزل بصنعاء.

شهود عيان: مقتل أسرة بكاملها جراء قصف التحالف السعودي الإماراتي على منزل وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

مصادر طبية: مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات جراء قصف للتحالف السعودي الإماراتي على صنعاء.

اكثر من 32 ضحية ما بين شهداء وجرحى حتى اللحظة بينهم نساء وأطفال حصيلة جريمة استهداف طيران العدوان لمنازل المواطنين في شارع الرقاص تقاطع شارع الرباط جوار مدرسة نسيبة وسط العاصمة صنعاء وعملية الأنتشال والإنقاذ مازالت جارية حتى اللحظة



وزارة الصحة العامة والسكان

الخميس 11 رمضان 1440 pic.twitter.com/U8Zd8Puc82 — (M.O.H Spokesman)ناطق وزارة الصحة اليمنية (@MOH_Speaker_Y) ١٦ مايو ٢٠١٩

شاهد عيان قال إنه سمع دوي انفجار قوي وسط العاصمة.

سكان قالوا إن الضربات الجوية استهدفت تسعة مواقع عسكرية في المدينة ومحيطها.

شاهدة أخرى أكدت أن الغارات عنيفة وبدأت "قرابة الساعة 8,00 بالتوقيت المحلي (05,00 بتوقيت غرينتش)"، مشيرة إلى وقوع "عدة غارات".

من جهتها، ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، أن "طيران العدوان" شن عدة غارات، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

الحوثيون أعلنوا أمس إسقاط طائرة مقاتلة بدون طيار تابعة لما أسمته "قوى العدوان السعودي الأمريكي" في أجواء العاصمة صنعاء.

بيان للتحالف: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء، تشمل تحييد قدرات الانقلابيين على تنفيذ الأعمال العدائية.

طيران العدوان يشن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء والمحافظة وأنباء عن سقوط ضحايا#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/JTmNDta5Op — قناة المسيرة (@almasirah) ١٦ مايو ٢٠١٩

ضربة حوثية لمنشآت سعودية:

الثلاثاء، قالت قناة "المسيرة" التي تديرها جماعة الحوثي في اليمن، إن الجماعة المتحالفة مع إيران نفذت هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية.

بعد ساعات أكدت السعودية تعرض منشآتها النفطية لضربة حوثية وتوقف أحد خطوط الأنابيب، ووصفت الحادث بالعمل "الإرهابي التخريبي".

الهجوم جاء بعد يوم من قول الرياض إن اثنتين من ناقلاتها النفطية كانت ضمن أربع سفن تعرضت لهجوم قبالة ساحل الإمارات يوم الأحد الماضي.

أمس الأربعاء، ذكرت الإمارات وهي عضو رئيسي في التحالف المدعوم من الغرب أن التحالف "سيرد بقوة" على أي هجوم تشنه جماعة الحوثي على أهدافه.

تلفزيون يديره الحوثيون يقول إن الجماعة استهدفت منشآت حيوية سعودية (المسيرة)

الصراع في اليمن: