اليمن
الاثنين 18 ديسمبر 2017 15:06

غارة جوية للتحالف تقتل 8 نساء وطفلتين في اليمن

مقاتلات سعودية تشارك في غارات قوات دعم الشرعية باليمن
مقاتلات سعودية تشارك في غارات قوات التحالف باليمن
الجزيرة-أرشيف
قال سكان بمحافظة مأرب اليمنية (الإثنين) إن ضربة جوية شنّها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية على حفل زفاف في اليمن أسفرت عن مقتل ثماني نساء وطفلتين من أسرة واحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر  أن القتيلات كُنّ عائدات مساء الأحد من حفل زفاف في محافظة مأرب التي تقع شرقي العاصمة صنعاء وتسيطر عليها جماعة الحوثي، عندما قُصفت مركبتهن.

وقال السكان إن الضحايا من أفراد أسرة واحدة لكنهم لم يذكروا مزيدا من التفاصيل عن أعمارهن أو ما إذا كان هناك آخرون برفقتهن.

ويشن التحالف ضربات جوية منتظمة على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في إطار حملة لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 60 ألف شخص سقطوا بين قتيل وجريح في الصراع الذي شرّد أكثر من مليوني شخص وأدّى إلى انتشار وباء الكوليرا الذي أصاب نحو مليون شخص في البلاد.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
ضربة جوية
التحالف العربي في اليمن
السعودية
نساء
مقتل
مأرب
طفلتان

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: إيران تغلق المدارس وتقيد حركة السيارات بسبب تلوث الهواء
Thumbnail
بيزنس انسايدر: السعودية لديها أفضل الأسلحة لكنها لا تمثل تهديدا لإيران

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم