الأحد 5 أغسطس 2018 14:11
غارة إسرائيلية على غزة رغم استمرار مباحثات التهدئة
أصيب 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة، بينما يجتمع الطاقم الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، مساء الأحد، للبت في صفقة التهدئة الشاملة مع حركة "حماس".
غارة على غزة:
- مراسل الجزيرة أفاد أن أربعة فلسطينيين أصيبوا جراء استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي موقعًا للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
- جيش الاحتلال قال إنه استهدف سيارة وخلية كانت تطلق بالونات حارقة من شمال قطاع غزة باتجاه المستوطنات.
- استهدفت طائرة للاحتلال من دون طيار (السبت) مجموعة من المواطنين قرب السياج الحدودي شرق بلدة جباليا، شمال القطاع، دون وقوع إصابات.
- قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف الشبان والفتية في المناطق القريبة من السياج الحدودي شرق القطاع.
اجتماع الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر
- (الكابينت) يجتمع، مساء الأحد، للبت في صفقة التهدئة الشاملة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي قدمتها مصر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط.
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يتضمن مشروع التهدئة:
- رفع القيود عن إدخال البضائع عبر معبر "كرم أبو سالم".
- تسهيل التنقل على معبر رفح.
- توسيع مساحة الصيد في البحر، مقابل وقف إطلاق نار شامل في القطاع.
- وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يؤاف غالانت، اعتبر التسوية مع (حماس) "مصلحة إسرائيلية" داعيًا للتوصل إلى تسوية مشروطة مع الحركة.
- يرى أعضاء بالكابينت أنه إذا اتضح أن الصفقة الشاملة غير ممكنة فإن ذلك قد يفتح الباب أمام "تصعيد خطير".
وزراء يرفضون الهدنة
- وزراء إسرائيليون، أكدوا أن أي هدنة ستعقد مع حركة "حماس"، يجب أن تتضمن الإفراج عن جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزة لديها.
- وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد، قالت للقناة العاشرة الإسرائيلية، إن أي اتفاق مع حماس يجب أن يضمن بقاء غزة بدون سلاح.
- وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال إنه سيعرض خطة تهدف إلى الانفصال التام عن قطاع غزة.
- خطة وزير الاستخبارات الإسرائيلي تشترط عدم تقديم أي مساعدات للقطاع، قبل إعادة جثث الجنود، بحسب صحيفة "معاريف".
- وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يؤاف غالانت، قال إنه من الصعب التوصل لاتفاق طويل المدى مع حماس.
- "حماس"، تحتجز منذ عام 2014، أربعة إسرائيليين بينهم جنديان، لم يعرف حتى الآن مصيرهما.
- ترفض الحركة تقديم معلومات عما إذا كانا على قيد الحياة أم لقيا حتفهما، قبل إطلاق حكومة الاحتلال سراح معتقلين فلسطينيين.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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