قطاع غزة
الأحد 5 أغسطس 2018 14:11

غارة إسرائيلية على غزة رغم استمرار مباحثات التهدئة

عشرات الشهداء ومئات الجرحى على حدود غزة في مليونية العودة والزحف وكسر الحصار
رويترز
أصيب 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة، بينما يجتمع الطاقم الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، مساء الأحد، للبت في صفقة التهدئة الشاملة مع حركة "حماس".
غارة على غزة:
  • مراسل الجزيرة أفاد أن أربعة فلسطينيين أصيبوا جراء استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي موقعًا للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
  • جيش الاحتلال قال إنه استهدف سيارة وخلية كانت تطلق بالونات حارقة من شمال قطاع غزة باتجاه المستوطنات.
  • استهدفت طائرة للاحتلال من دون طيار (السبت) مجموعة من المواطنين قرب السياج الحدودي شرق بلدة جباليا، شمال القطاع، دون وقوع إصابات.
  • قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف الشبان والفتية في المناطق القريبة من السياج الحدودي شرق القطاع.

اجتماع الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر

  • (الكابينت) يجتمع، مساء الأحد، للبت في صفقة التهدئة الشاملة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي قدمتها مصر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط.
  • يتضمن مشروع التهدئة:
  1. رفع القيود عن إدخال البضائع عبر معبر "كرم أبو سالم".
  2. تسهيل التنقل على معبر رفح.
  3. توسيع مساحة الصيد في البحر، مقابل وقف إطلاق نار شامل في القطاع.
  • وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يؤاف غالانت، اعتبر التسوية مع (حماس) "مصلحة إسرائيلية" داعيًا للتوصل إلى تسوية مشروطة مع الحركة.
  • يرى أعضاء بالكابينت أنه إذا اتضح أن الصفقة الشاملة غير ممكنة فإن ذلك قد يفتح الباب أمام "تصعيد خطير".
وزراء يرفضون الهدنة
  • وزراء إسرائيليون، أكدوا أن أي هدنة ستعقد مع حركة "حماس"، يجب أن تتضمن الإفراج عن جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزة لديها.
  • وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد، قالت للقناة العاشرة الإسرائيلية، إن أي اتفاق مع حماس يجب أن يضمن بقاء غزة بدون سلاح.
  • وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال إنه سيعرض خطة تهدف إلى الانفصال التام عن قطاع غزة.
  • خطة وزير الاستخبارات الإسرائيلي تشترط عدم تقديم أي مساعدات للقطاع، قبل إعادة جثث الجنود، بحسب صحيفة "معاريف".
  • وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يؤاف غالانت، قال إنه من الصعب التوصل لاتفاق طويل المدى مع حماس.
  • "حماس"، تحتجز منذ عام 2014، أربعة إسرائيليين بينهم جنديان، لم يعرف حتى الآن مصيرهما.
  • ترفض الحركة تقديم معلومات عما إذا كانا على قيد الحياة أم لقيا حتفهما، قبل إطلاق حكومة الاحتلال سراح معتقلين فلسطينيين.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
الاحتلال الإسرائيلي
الكابينيت
قطاع غزة
غارة على غزة
تهدئة
هدنة
حماس
حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
الطاقم الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر

اقرأ أيضا

Thumbnail
واشنطن بوست: سجن السعوديات يتناقض مع ادعاءات الإصلاح
Thumbnail
رويترز: مصر تبدأ استيراد الغاز الإسرائيلي بداية 2019

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم