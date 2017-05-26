مصر
الجمعة 26 مايو 2017 22:55

غارات مصرية على مواقع بمدينة درنة الليبية

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن القوات الجوية المصرية دمرت المركز الرئيس لمجلس شورى مجاهدي درنة في ليبيا

في ضربة اليوم الجمعة بعد هجوم استهدف أقباطا في مصر أوقع 28 قتيلا.

ونقلت الوكالة عمن سمتها مصادر رفيعة المستوى قولها "القوات الجوية المصرية دمرت بشكل كامل المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة بليبيا".

وقال التلفزيون المصري في خبر عاجل على شاشته "القوات الجوية تنفذ ست طلعات لاستهداف ستة تمركزات للعناصر الإرهابية بمدينة درنة الليبية".

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده وجهت ضربة قوية لمراكز تدريب انطلقت منها هجمات استهدفت مصر. ولم يحدد السيسي موقع الضربة. 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة أنباء الشرق الأوسط
رويترز
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مصر
السيسي
غارات جوية

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