غارات جوية على غزة وصافرات الإنذار تنطلق في المستوطنات
وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدرعي، أن القوات الإسرائيلية تشن غارات على أهداف في قطاع غزة، وقال-في بيان مقتضب اليوم السبت :"يقوم جيش الدفاع في هذه الساعة بالإغارة على أهداف إرهابية في قطاع غزة.".
من ناحيتها، ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مواقع وأراض في مدينة غزة، وموقعا وسط القطاع، وآخر في مدينة رفح جنوب القطاع.
وقال مراسل " الجزيرة مباشر " في غزة: "القطاع يتعرض لغارات جوية تقوم بها طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الجمعة."
ولم يتضح بعد إن كانت الغارات قد أسفرت عن شهداء أو أضرار مادية إذ لم يصدر عن وزارة الصحة في قطاع غزة أي بيانات بشأن الضحايا والمصابين في تلك الغارات الجوية الإسرائيلية.
وقصفت الطائرات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم عدة مواقع في قطاع غزة، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عدة قذائف وصواريخ.
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية محلية استهداف الطائرات الإسرائيلية لمواقع تابعة للمقاومة في غزة وإطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الواقعة في غلاف القطاع.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف موقعا للمقاومة شمال القطاع بمخيم البريج وسط القطاع بصاروخين استطلاع وثالث حربي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
يذكر أن الآلاف من الفلسطينيين شاركوا في احتجاجات منذ صباح الجمعة 13 يوليو/ تموز، والتي تزامنت مع ذكرى مرور مئة يوم على بدء مسيرات العودة في مارس/ آذار الماضي.
وقابل الاحتلال الإسرائيلي التظاهرات منذ يومها الأول بالقمع بمختلف الوسائل حيث استشهد ما يربو على 137 فلسطينيا وأصيب أكثر من 16 ألفا، حسبما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.