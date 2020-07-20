الاثنين 20 يوليو 2020 15:51
غاب شرطي المرور.. لاجئ سوري ينظم حركة سير شارع مزدحم بتركيا (فيديو)
نشرت وسائل إعلام تركية صورًا ومقطع فيديو للاجئ سوري شاهد ازدحاما مروريا في منطقة داريجا بكوجالي في تركيا، فأخرج صافرة من جيبه وبدأ ينظم السير ويعطي الأوامر بالوقوف والسير للسائقين.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن سائقي المركبات اتبعوا التعليمات كما لو كان أمامهم شرطة المرور، وبفضله عادت حركة المرور إلى طبيعتها في وقت قصير.
السوريون في تركيا
زاد عدد السوريين في تركيا من 14 ألفا و237 في 2011 إلى 3.6 مليون في 2019، من إجمالي 4.9 مليون أجنبي.
ويوجد 547 ألف سوريا مسجلون في إسطنبول.
ومنذ بداية الأزمة السورية، ولد 434 ألف طفل سوري في تركيا حتى عام 2019.
ويوجد في تركيا 20 ألف و701 سوري يدرسون حاليا في الجامعات التركية وعلى مستوى المدارس.
زاد العدد من 230 ألف تلميذ سوري في المدارس التركية في 2015 إلى 643 الف في 2019 من إجمالي حوالي مليون سوري في سن الدراسة، موجودين بتركيا.
منذ 2016، وفي إطار المناطق المؤمنة في تركيا، والممتدة على مساحة 4 آلاف كيلومتر مربع، ضمن نطاق عملية "درع الفرات" ثم عملية " غصن الزيتون"، شمالي سوريا، عاد 337 ألف و729 سوريا طواعية إلى بلادهم.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cadde üzerinde araç yoğunluğu olduğunu gören bir vatandaş, cebindeki düdüğü çıkararak sürücülere trafik polisi gibi yol gösterdi. https://t.co/zMcHi8sDpP— TTA Haber (@ttahaber) July 19, 2020
المصدر
الجزيرة مباشر
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