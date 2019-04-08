عُمان: المونديال يجب أن يبقى في قطر ولسنا جاهزين لاستضافة بعضه

وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الأوربية

قالت سلطنة عمان، إنها ليست جاهزة لاستضافة بعض مباريات مونديال 2022، وإنه يجب أن يبقي في قطر.

التفاصيل: وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، قال في تصريحات لـ"سي إن إن" الأمريكية، إن بلاده لا تمتلك الوقت الكافي للتحضير من أجل استضافة بعض مباريات كأس العالم 2022.

بن علوي: لقد سُئلنا مرارًا عن هذا الأمر، والجواب كان "نحن لسنا جاهزين، نحن لسنا جاهزين".

بن علوي: تم منح حق استضافة هذه البطولة لأشقائنا في قطر ويجب أن تبقى هناك، وفي حال تمكنا من الاستثمار في هذا الحدث الكبير، مستقبلًا، فلما لا؟ سنكون سعداء باستضافته.

الوزير العماني قال إن الوقت تأخر لاستضافة مباريات كأس العالم 2022، مستدركًا "إذا كان هناك آلية معينة لتتقاسم أكثر من دولة تنظيم مثل هذه المناسبات، فإننا نتبع هذه الآلية، ولكن في حال وجود تقصير ما، فسيكون الأمر غير عادل". توسيع المونديال: ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم - قطر 2022، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن مشاركة سلطنة عمان والكويت لقطر في تنظيم مونديال 2022 أمر قيد الدراسة ولا يوجد قرار نهائي حتى الآن.

الخاطر أوضح آنذاك أن مسؤولي الاتحاد العالمي لكرة القدم (فيفا) خاطبوا الكويت وسلطنة عمان، بخصوص إمكانية مشاركتهما قطر في تنظيم المونديال؛ وذلك تحسبًا لاتخاذ قرار بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 32 منتخبا إلى 48 منتخبًا.

قطر فازت في 2010، باستضافة مونديال 2022، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط.

مباريات البطولة ستجري في الفترة من 21 من نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، حيث يُنظم نهائي المونديال في 18 ديسمبر/كانون الأول الذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر.

منظمة العفو الدولية (أمنستي) حذرت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من توسعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتشمل السعودية والإمارات، في ظل السجل الحقوقي السيء للبلدين.

تقف سلطنة عمان مع جهود الكويت في حل الأزمة التي ضربت الخليج صيف 2017، حيث منذ نحو عامين تواصل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي المقاطع بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.