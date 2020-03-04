مصر
الأربعاء 4 مارس 2020 19:31

"عود البطل" تلحق بـ"بنت الجيران" وعمر كمال وشاكوش يردان

المغنيان المصريان عمر كمال(يمين) وحسن شاكوش
المغنيان المصريان عمر كمال(يمين) وحسن شاكوش
مواقع التواصل الاجتماعي
حذف موقع "يوتيوب" أغنية "عود البطل" للمغنيين عمر كمال وحسن شاكوش بعد تحقيق الأغنية ملايين المشاهدات خلال ساعات، وذلك في "ضربة" ثانية للمغنيين بعد حذف أغنيتهما الشهيرة "بنت الجيران"

ورد المغني المصري عمر كمال على صفحته على فيسبوك قائلا إن الأغنية ستعود قريبا.

وكتب كمال قائلا إنه على منوال أغنية "بنت الجيران" حذفت أغنية "عود البطل" بعد أن حققت سبعة ملايين مشاهدة في أول يوم.

وعند الدخول على رابط الأغنية على موقع يوتيوب تظهر رسالة من الموقع أنه تم حذف الفيديو نتيجة لانتهاك حقوق ملكية من جانب شركة اسمها " كورا ليفنت".

رابط الأغنية القديم كما يظهر على موقع يوتيوب

 

كان يوتيوب قد حذف قبل ذلك أغنية "بنت الجيران" للمغنيين المصريين بعد أن حققت ملايين المشاهدات وأحدثت ضجة وجدلا كبيرا في مصر، ما دفع نقيب الموسيقيين هاني شاكر إلى إصدار قرار بمنع "مطربي المهرجانات".

وظهر ما يطلق عليه "فن المهرجانات" في السنوات الأخيرة في مصر وتميز بإقبال كبير من فئات عمرية صغيرة نسبيا ومن طبقات مجتمعية مهمشة رأت فيه تعبيرا عنها، بحسب مراقبين.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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مصر
فن
عمر كمال
حسن شاكوش

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