الولايات المتحدة
الجمعة 24 يوليو 2020 18:17

"عودوا لبلادكم السخيفة".. أمريكي يُهاجم أشخاصا من أصول صينية (فيديو)

أمريكي يسيء لفظيا لأشخاص من ذوي أصول صينية في إحدى الحدائق العامة
أمريكي يسيء لفظيا لأشخاص من ذوي أصول صينية في إحدى الحدائق العامة
مواقع التواصل
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لأمريكي أبيض يُهاجم أشخاصا من أصول صينية في إحدى الحدائق العامة بولاية فيرجينيا جنوبي شرق الولايات المتحدة مساء السبت الماضي.

وهاجمهم الرجل الذي يدعى "جيمس" وهو يتلفظ بألفاظ بذيئة في وجوههم، وبقي يحوم ويدور حولهم بطريقة عدوانية، إلى أن قام أحد الموجودين بإبعاده عنهم، وقال إنه زوج والدته، معتذرا لهم عما بدر منه من تصرفات غير لائقة.

إلا أن جيمس حاول العودة إليهم وهو يقول لهم "عودوا إلى بلادكم السخيفة" مستمرا في عدوانه اللفظي عليهم.

وعبرت "تارا بوكوم" التي صورت المقطع عن دهشتها مما حدث، حيث أوضحت الموقف في منشور لها على فيسبوك قائلة "اليوم كنت أجلس مع بعض الأصدقاء في الخارج نتناول الطعام في نزهة خلوية؛ فإذا بهذا الرجل يقترب من صديقتي وبدأ في استجوابها عن أصولها العرقية. 

وأضافت "طلبت منه أن يتوقف، لأنه من غير اللائق أن يأتي شخص إلى شخص آخر ويسأله عن ذلك؛ وحين شعرت بعدم الارتياح بدأت في تصوير هذا الفيديو. العنصرية حقيقية".

وقام نشطاء بتداول المعلومات الخاصة بـ"جيمس" التي أظهرت أنه مدير جمعية للمُشردين تُدعى جمعية "مشردي لوس أنجلوس".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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