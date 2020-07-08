"عودوا لبلادكم السخيفة".. أمريكي أبيض يهاجم عائلة من أصل آسيوي (فيديو)
وقامت "غوردن تشان" بتسجيل المقطع المصور بعد تواصل التهجم من قبل الأمريكي صاحب البشرة البيضاء عليها وعلى أسرتها الآسيوية الأصل خلال الاحتفال بعيد ميلاد أحد أقاربها بأحد المطاعم بمنطقة "كارمل فالي".
❗️❗️❗️SHARE THIS POST❗️❗️❗️ Trigger warning: Racism, Vulgar Language (FYI he had a LOT more to say after I stopped recording) This is the face of the man who relentlessly harassed my family and I completely UNPROVOKED, UNWARRANTED, and UNCONSCIONABLE. We were celebrating my tita’s birthday, literally just singing happy birthday to her and taking pictures, when this white supremacist starts yelling disgusting racist remarks at us. (“Fuck you Asians” “Go back to whatever fucking Asian country you’re from” “You don’t belong here”) It is no coincidence that this man has the audacity to showcase such blatant racism on the 4th of July. White supremacy has a notorious habit of masquerading as patriotism! The fact that Donald Trump is our president (i.e. THE MOST POWERFUL MAN IN THE WORLD) gives racists a platform and amplifies voices of hate. The surfacing of racists is so prevalent right now, even in such an ethnically/culturally diverse and liberal state like California, because Trump HIMSELF uses his position to incite racial tension and to promote aggression towards POC, foreigners, and immigrants. We need change! PLEASE PLEASE PLEASE VOTE THIS UPCOMING RE-ELECTION. PROTECT ALL PEOPLE REGARDLESS OF SKIN COLOR AND ETHNIC ORIGIN. ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿
A post shared by @ jordanlizchan on
وبدأت "تشان" بتسجيل المقطع وهي تطلب من الرجل إعادة ما يقوله، وكان رده عليها "ترمب سيقوم بالتخلص منكم، أيها السخيفون لابد أن تُغادروا، أيها الآسيويون المقرفون".
وأضاف "تباً لكم أيها الآسيويون عودوا لبلادكم أنتم لا تنتمون إلى هنا"، موجها الكثير من الألفاظ النابية والحركات البذيئة نحوهم.
Man in Carmel Valley, CA tells Asian family "Trump is gonna f*ck you... you f*ckers need to leave... you f*cking Asian piece of sh*t" pic.twitter.com/ZqZUKH5geY— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) July 6, 2020
ثم تدخلت إحدى العاملات بالمطعم وطردت الرجل خارجه قائلة "لا تتحدث بهذه الطريقة مع ضيوفنا، أخرج الآن، إنهم ضيوف محترمون، لا يُسمح لك بالوجود هنا مرة أخرى".
وقام مغردون بالكشف عن هوية الرجل الأمريكي الأبيض، بالقول إنه "مايكل لوفتهاوس" الذي يرأس مجلس إدارة إحدى شركات التكنولوجيا بسان فرانسيسكو، وهو مُهاجر من أصول بريطانية.
وقدم "لوفتهاوس" الاعتذار على ما قاله، وذلك بعد انتشار المقطع الذي يُظهره بشكل عنصري ومشاركة مغردين لبياناته ومعلومات عن عمله ومنصبه.
Michael Lofthouse, lives in San Francisco is a immigrant from the UK. pic.twitter.com/AoTtPwfrNv— WHEN U 👀 BACK ON YOUR LIFE,R U GOING 2 BE PROUD? (@enviablewoman) July 6, 2020
وقال لوفتهاوس في تصريح لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية إن سلوكه في الفيديو كان مروعا، وإنها كانت لحظة فقد فيها السيطرة بشكل واضح، وأدلى فيها بتعليقات مؤلمة ومثيرة للانقسام.
وأضاف "أود أن أعتذر بشدة لعائلة تشان، يمكنني فقط تخيل الضغط والألم الذي يشعرون به. لقد تعلمت احترام الناس من جميع الأعراق، وسأستغرق وقتي في التفكير بأفعالي والعمل على فهم أفضل لعدم المساواة الذي يواجهه الكثير من حولي كل يوم ".