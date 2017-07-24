الأردن وإسرائيل
الاثنين 24 يوليو 2017 23:41

عودة موظفي السفارة الإسرائيلية في الأردن لإسرائيل

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عودة طاقم السفارة الإسرائيلية في الأردن بالكامل إلى بلاده.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو في مجموعة تغريدات على حسابه في "تويتر" إن طاقم السفارة في عمّان برئاسة السفيرة عينات شلاين عاد إلى إسرائيل بمن فيهم رجل الأمن الذي أصيب أمس بجروح في عملية الطعن".

وأضاف جندلمان أن "نتنياهو تحدث مع السفيرة ومع رجل الأمن ورحب بهما".

ويحتفظ نتنياهو بمنصب وزير الخارجية بالإضافة إلى رئاسة الوزراء.

وشهد مبنى يستخدم كمقر سكني لموظفي السفارة الإسرائيلية في عمان مقتل اثنين من المواطنين الأردنيين برصاص حارس أمن بالسفارة إثر تعرضه للطعن بمفك براغي؛ ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة.

وقال بيان سابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن رجل الأمن الإسرائيلي، الذي قتل الأردنيين، "يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا".

المصدر
الأناضول
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