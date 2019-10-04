الجمعة 4 أكتوبر 2019 22:08
عودة الطالب وليد عبد الرحمن إلى السودان بعد اعتقاله في مصر
وصل وليد عبد الرحمن الطالب السوداني الذي اعتقله السلطات المصرية إلى الخرطوم بعد أيام من تضارب الأنباء حول إطلاق سراحه من عدمه.
التفاصيل:
- أظهر بثا مباشرا على قناة الجزيرة مباشر لحظة وصول وليد واستقبال العشرات له الخرطوم.
- قبل أيام، بث الإعلامي المصري عمرو أديب مقطعا مسجلا خلال برنامجه بفضائية خاصة يقول إنه "اعترافات لشاب سوداني يُدعى وليد عبد الرحمن حسن"، عقب اعتقاله لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.
- الاعتقالات والاعترافات التي بثت على تليفزيونات محلية ضمت متظاهرين آخرين، وجاءت بعد أيام من مظاهرات تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
عودة وليد عبد الرحمن
- كانت الخارجية السودانية، قد استدعت الأحد، السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى، على خليفة اعتقال الطالب.
- الأحد، نظم مئات المواطنين بالعاصمة السودانية الخرطوم، وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة المصرية، للمطالبة بإطلاق سراحه.
- والخميس الماضي أعلنت النيابة العامة المصرية التحقيق مع ألف شخص بينهم عناصر أجنبية، على خلفية مظاهرات ضد السيسي خرجت في خمس مدن، الأمر الذي انتقدته المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان.
المصدر
وكالات
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