عهد التميمي: لست نادمة على ما فعلت والسجن غيرني كثيرا

أكدت الشابة الفلسطينية عهد التميمي، الاثنين، أن وجودها لمدة 8 أشهر في سجون الاحتلال الإسرائيلي غيّرها كثيرا لكنها غير نادمة على صفع جنديين أمام منزلها عندما كانت في الـ16 من عمرها.

وقالت عهد التي أصبحت اليوم في الـ17 من العمر "حياتي تغيرت كثيرا، وأنا أيضا تغيرت كثيرا، أصبحت أكثر تركيزا ووعياً. السجن يجعل الإنسان يكبر بسرعة، يمكن للإنسان أن يكبر في اليوم 100 سنة في السجن".

وأضافت التميمي وهي تتحدث من منزلها في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة الذي امتلأ بالزوار ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية منذ الإفراج عنها يوم الأحد، "أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية، وهو شرف عظيم لي أن أمثل رمزاً للشعب الفلسطيني وأن أستطيع إيصال صوته للعالم".

عهد التميمي ووالدتها ناريمان في بلدة النبي صالح-29 يوليو

ولدى سؤالها عمّا إذا كانت ستفعل الشيء نفسه لو عرفت أنها كانت ستقضي كل هذه الشهور في السجن قالت "أنا لم أرتكب خطأ كي أندم عليه إذا تكرر هذا الموقف-صفع الجندي- وكنت أعلم أنني سأحكم 8 شهور، بالتأكيد سأقوم بذلك لأنها ردة فعل طبيعية على وجود جندي في بيتي ويطلق النار على أهل بلدي. أنا قمت بصفعه ولكن يمكن أن يكون هناك أناس قد يقتلونه".

وتحدثت التميمي، عن ظروف دخول الجنديين حديقة منزلها خلال يوم من الاحتجاجات الشديدة في ديسمبر /كانون الأول وأصيب خلاله ابن عمها برصاصة مطاطية في رأسه.

وقالت عهد إنها تأمل في دراسة المحاماة لكي تتمكن من كشف ظروف الاحتلال الإسرائيلي للعالم.

"عهد التميمي" نضال مبكر

وعهد معروفة منذ أن كانت طفلة بمشاركتها في التظاهرات وانتشرت صورة لها وهي في الـ14 من العمر على نطاق واسع وهي تعض يد جندي لمنعه من توقيف قريب لها.

ونفت عهد الرواية الإسرائيلية التي تقول بأن أهلها "يستغلونها ويدفعون بها وبأخواتها للقيام باستفزاز الجنود".

عهد ورزان النجار التي استشهدت الجمعة أول يونيو -على الجدار الفاصل

وقالت عهد "أنا لست صغيرة وأعرف ماهو الصواب وماهو الخطأ وأقول لمن حاولوا تشويه سمعتي إن أهلي لا يقومون باستغلالي. أهلي يقولون لي إذا كنت لا تستطيعين الاستمرار في هذه الطريق فتوقفي وأنتِ غير مجبرة على ذلك".

وحكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على عهد وأمها ناريمان بالسجن 8 أشهر بعد الحادثة التي سجلت وانتشرت على نطاق واسع في ديسمبر /كانون الأول، وحوّلت الفتاة إلى بطلة في عيون الفلسطينيين وناشطين عالميين لتحديها الاحتلال الإسرائيلي.

وعن أول شيء فعلته عهد لدى خروجها من السجن قالت "ذهبت إلى محل لبيع البوظة (المثلجات) لأنني لم أتناولها منذ ثمانية شهور".