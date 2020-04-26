عناق ودموع.. أم تودع طفليها المصابين بكورونا قبل عزلهما (فيديو)
وأظهر الفيديو الشقيقين وهما في عمر 4 و8 سنوات، أثناء نقلهما إلى المستشفى بينما تودعهما الأم بالأحضان والدموع داخل عربة الإسعاف.
وانتقل الفيروس للطفلين عن طريق قريب للأسرة يعمل في العاصمة جاكرتا، ويعود إلى منزل العائلة في بلدية تشي لينسغي في محافظة بوغور جنوب العاصمة.
ولاقى المقطع اهتماما واسعا وتعاطفا لدى رواد مواقع التواصل، ومطالبتهم للجميع بتوخي الحذر لاسيما في أماكن الزحام.
وبلغ عدد مصابي كورونا في إندونيسيا 8607، توفي منهم 720 وتعافى 1042. وعالميًا تقترب الإصابات نحو 3 ملايين توفي منهم أكثر من 203 لاف وتعافى ما يزيد عن 837.
Menangis saya melihat satu keluarga dengan anak-anak kecil ini, semua terkena COVID-19. Semoga Allah Ta'ala menyembuhkan mereka dan para penderita virus Corona lainnya.— #RamadanMubarak (@arwidodo) April 25, 2020
Resiko bekerja diluar, terpaksa pergi dan pulang membawa virus ke rumah.
Pelajaran bagi semua untuk hati-hati pic.twitter.com/oTNhEWQkhW