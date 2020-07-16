الولايات المتحدة
الخميس 16 يوليو 2020 01:12

عملية اختراق كبرى لحسابات مشاهير عالميين وشركات بارزة على تويتر

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما
غيتي
تعرضت حسابات مشاهير وشخصيات سياسية بارز وشركات تكنولوجيا كبرى لأكبر عملية اختراق في تاريخ موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء.

وأفادت تقارير إخبارية بتعرض حسابات عدد من كبار السياسيين ورجال الأعمال على تويتر، منها حساب المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والملياردير مايك بلومبرغ ومغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست للاختراق الإلكتروني.

كما تعرضت حسابات مشاهير آخرين منها الحسابان الرسميان للمليارديرين بيل جيتس وإيلون ماسك وحساب شركة آبل وشركة أوبر، للاختراق أيضا، إذ طلبت الحسابات تبرعات عبر العملة الرقمية (بيتكوين).

صورة للتغريدة المحذوفة

 

صورة للتغريدة المحذوفة

وجرى حذف تلك التغريدات من الحسابات بسرعة.

ومن بين الشخصيات المتأثرة بالاختراق حساب مؤسس موقع أمازون الملياردير جيف بيزوس.

وتشير السجلات العلنية لعملية الاختراق أن القراصنة ربما حصلوا على أكثر من 100 ألف دولار من العملات الرقمية.

ولم يعرف بعد سبب الاختراق إلا أن حجمه ونطاق المشكلة يشير إلى أن عملية الاختراق لا تتوقف على الحسابات الفردية فقط.

وقالت تويتر في بريد إلكتروني إنها تنظر في الأمر وستصدر بيانا في وقت قريب.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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