لبنان
الاثنين 10 أغسطس 2020 16:31

"عمري 14 عاما فما ذنبي؟".. دعوات لوقف التنمر بحق ابن جبران باسيل (فيديو)

جبران باسيل ونجله
وسائل التواصل
طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوقف حملة الإساءة الإلكترونية الموجهة لنجل السياسي اللبناني جبران باسيل على حساباته على مواقع التواصل.

جاء ذلك بعد أن وجه نجل باسيل رسالة لمتابعيه يسأل فيها ما ذنبه ولماذا يتعرض للتنمر بسبب والده.

@gabriel_bassil

 

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وقال باسيل إنه يتعرض للتنمر على حسابه على موقع تيك توك وانستغرام بسبب والده، وإنه طفل يبلغ من العمر 14 عاما، متسائلا "عن الخطأ الذي ارتكبه ليحدث له ذلك".

وشارك مغردون الفيديو مطالبين بوقف حملات التنمر تجاهه، مؤكدين أن موقف والده السياسي لا يعطيهم الحق لمهاجمته.

وشغل جبران باسيل منصب وزير الخارجية اللبناني منذ 15 فبراير/شباط 2014 حتى 21  يناير كانون الثاني الماضي ويترأس "التيار الوطني الحر"، وهو متزوج من ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون وأنجب منها 3 أبناء هم يارا، وغبريال، وجورج.

وأثار باسيل جدلا كبيرا داخل المجتمع اللبناني بسبب مصاهرته للرئيس عون، وسرعة صعوده السياسي وتوليه رئاسة التيار الوطني الحر متجاوزا الكثير من القادة المناضلين التاريخيين بحسب منتقديه.

ونال باسيل أكبر قدر من الهجوم خلال الاحتجاجات المستمرة في بيروت منذ أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

ورغم أن شعار "كلن يعني كلن" كان الأبرز في التظاهرات التي طالت زعماء السياسة والطوائف في سياق رفض استمرارها في السلطة، لكن نسبة الشتائم الكبرى حازها جبران باسيل وتندر البعض بأنه "دخل موسوعة غينيس عن فئة أكثر وزير تم شتمه في يوم واحد".

وكان باسيل قد فاز في أيلول/ سبتمبر الماضي برئاسة "التيار الوطني الحر" بالتزكية، لولاية ثانية، بعدما كان قد تولى رئاسته عند انتخاب عون رئيساً للجمهورية قبل 4 سنوات، وهو ما لقي حينذاك ردود فعل مستنكرة من بعض الكوادر الداخلية.   

المشهد اللبناني بعد انفجار بيروت

يعتزم حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية  إعلان استقالة حكومته‘ بعد ما قدّمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، الإثنين، استقالتها إلى رئيس الوزراء حسان دياب، في ثالث استقالة لأعضاء بالحكومة على خلفية كارثة مرفأ بيروت.

وقالت الوزيرة في تصريح مقتضب للصحفيين بعد خروجها من السراي الحكومي: قدّمتُ استقالتي بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات الشعبية.

وهذه ثالث استقالة لوزراء في الحكومة اللبنانية، على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت، بعد إعلان وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، ووزير البيئة ديميانوس قطار، استقالتيهما، الأحد.

في السياق ذاته، قدم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي هنري حلو، الإثنين، استقالته من مجلس النواب اللبناني، لينضم إلى 6 نواب تقدموا، في وقت سابق، باستقالاتهم على خلفية الانفجار.

وسبق حلو، استقالة 3 من نواب حزب الكتائب اللبنانية، بحسب تصريح رئيسه سامي الجميل، إلى جانب النواب بولا يعقوبيان، ومروان حمادة، وميشال معوض، فيما تراجع النائب، نعمة إفرام، عن استقالة أعلنها، الأحد، بهدف إعطاء فرصة لمجلس النواب لإصدار قانون لتقصير ولايته.

انفجار بيروت يدق ناقوس الخطر لتعامل أكثر حذرًا مع نترات الأمونيوم
انفجار بيروت

 

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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جبران باسيل
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انفجار بيروت

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