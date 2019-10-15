الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 17:21
عمران خان في الرياض لمتابعة جهود التهدئة بين السعودية وإيران
يصل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، في إطار جهود الوساطة التي يبذلها لنزغ فتيل الأزمة بين السعودية إيران.
التفاصيل
- ذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع أن ترتكز محادثات عمران خان مع الزعماء السعوديين على التطورات الإقليمية، لاسيما التصعيد الأخير بمنطقة الخليج.
- أمس الأول الأحد، قام خان بزيارة إلى إيران في إطار الجهود نفسها للتوسط بين طهران والرياض، حيث التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.
- أوضح خان في مؤتمر صحفي عقده عقب محادثاته مع روحاني في طهران أن إسلام آباد مستعدة للعب دور في إحلال السلام والأمن في المنطقة. وشدد على ضرورة تجنب أي حرب بين السعودية وإيران، لافتًا أن "القضية معقدة إلا أنه يمكن حلها عبر الحوار الذي جئت لأجله".
- أضاف أن التحرك الذي يقوم به هو مبادرة خاصة لتسهيل العلاقات بين الرياض وطهران وليس للوساطة، موضحا أن السبب الرئيس لزيارته لإيران هو العمل على الحد من التوتر في المنطقة التي قال إنها ليست بحاجة إلى صراع جديد أو أزمة جديدة فيها.
ترحيب إيراني
- من جهته، رحّب الرئيس الإيراني بأي جهود لرئيس الوزراء الباكستاني لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفا أن بلاده سترد على أي مقترح للحوار بإيجابية.
- في مؤتمره الصحفي السنوي المطول، قال روحاني إن بلاده مستعدة لحوار جاد مع دول مثل السعودية لحل مشاكل المنطقة، مضيفا أن حل الأزمة في اليمن سيدفع بأي حوار إيراني سعودي إلى الأمام، وأن احتمال انتهاء الحرب على اليمن بات اليوم أقرب من أي وقت مضى.
- تشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
المصدر
وكالات
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