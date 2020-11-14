مصر
السبت 14 نوفمبر 2020 12:41

عمدة نجريج يتصدر مواقع التواصل.. بعد إصابة محمد صلاح بكورونا

مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح
مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح
رويترز
تصدّر هاشتاغ "عمدة_ نجريج" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع الظهور المكثف للرجل في الإعلام عقب إعلان إصابة مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بفيروس كورونا.

وسخر رواد مواقع التواصل في مصر من استضافة العمدة بكثافة في وسائل الإعلام وإطلاقه تصريحات عن حالة صلاح ووضعه المستقبلي وكأنه متحدث باسمه على الرغم من أنه مجرد عمدة قرية صغيرة فى دلتا النيل، هي مسقط رأس نجم المنتخب المصري.

ومن الطريف، أن وسائل الإعلام أعطت اهتماما كبيرا للرجل وتصريحاته، بل ونقلت عنه أن اللاعب المصري سيعود إلى إنجلترا للعلاج من الفيروس، بعد تواصله مع مدربه، يورغن كلوب، الذي نصحه بالتواصل مع الفريق الطبي للنادي.

ونشرت جريدة "أخبار اليوم" المصرية (رسمية)، نقلًا عن عمدة نجريج قوله "إن صلاح حضنني 5 مرات، وقال لي: اخلع الكمامة يا عمو"، ثم حذفت الجريدة هذا الخبر.

وظهر عمدة قرية نجريج على عددٍ من وسائل الإعلام المصرية متحدثًا عن ملابسات الإصابة والحالة الصحية لمهاجم ليفربول.

 

وأدلى عمدة نجريج بعدد من التصريحات حول إصابة صلاح بفيروس كورونا قوبلت بسخرية مواقع التواصل، واستغرب رواد مواقع التواصل أن يكون عمدة نجريج مصدر المعلومات حول الملابسات الصحية للاعب بحجم وأهمية محمد صلاح، وتساءل آخرون: أين دور اتحاد الكرة؟

وأدلى العمدة ماهر شتيه بتصريح قال فيه "لا أعتقد أن محمد صلاح أصيب في حفل زفاف شقيقه، سنُجري مسحات للجميع، ولو كان أصيب في الحفل كان تريزيجيه سيصاب أيضًا؛ لأنه سلم على جميع من سلم عليهم صلاح".

ورد عليه بعض المغردين متسائلًا "هو العمدة دلوقت هو اللي بيدي قرارات المسحات من عدمه؟"، وغرد آخر "لو عايزين أي أخبار عن صلاح عندكم عمدة نجريج ولا عزاء لاتحاد الكرة".

وتفاعل مغردون مع تصريحات شتيه، وما نقلته عنه صحف رسمية ووسائل إعلام مصرية، حتى أصبح عمدة نجريج حديث الساعة، ووصفه بعضهم بأنه "تحوّل فجأة إلى عمدة لندن، وليس عمدة نجريج".

وقال بعض المغردين إن أراد المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب الاطمئنان على صلاح؛ فإنه سيتصل مباشرة بعمدة نجريج، وذهب آخرون إلى أن عمدة نجريج يتبادل برقيات ورسائل من رؤساء وزعماء الدول الصديقة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، إصابة محمد صلاح مهاجم ليفربول بفيروس كورونا في مصر قبل مواجهة توجو المرتقبة، السبت، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأصيب صلاح بفيروس كورونا المستجد خلال حضوره عقد قران أخيه في مصر، وظهرت نتيجة التحليل إيجابية، وإن لم تبد عليه أيّ أعراض للإصابة.

وأفاد بيان اتحاد الكرة أن صلاح لا يعاني من أي أعراض، بينما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية.

وخضع صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب المصري الدكتور محمد أبو العلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، فضلًا عن عزل كل المخالطين.

وتابع البيان أن صلاح سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة؛ لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة توجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ولاحقًا، حذفت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البيان الذي أصدرته بشأن إصابة صلاح بفيروس كورونا لتعود وتؤكد إصابة صلاح في بيان ثان بعد إجراء مسحة ثانية له.

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اتحاد الكرة يعلن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا في مصر

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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