مقتل جورج فلويد
الخميس 11 يونيو 2020 23:54

عمدة مدينة أمريكية لترمب: عد إلى مخبئك في القبو!

عمدة مدينة سياتل جيني دوركان تتحدث للمحتجين على عنف الشرطة عقب مقتل جورج فلويد
عمدة مدينة سياتل جيني دوركان تتحدث للمحتجين على عنف الشرطة عقب مقتل جورج فلويد
رويترز
غرَّدت عمدة مدينة سياتل (التابعة لولاية واشنطن)، جيني دوركان مُخاطبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قائلة: "من أجل حمايتنا جميعًا.. عُد إلى مخبئك في القبو".

وتأتي تغريدة دوركان ردًا على تغريدة ترمب، اليوم الخميس، عبر تويتر، هاجم فيها حاكم ولاية واشنطن، جاي إنسلي، وعمدة سياتل. 

وحثهما ترمب على اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا ضد أعمال الشغب، قائلًا "لقد استولى الإرهابيون المحليون على سياتل، التي يديرها ديمقراطيون يساريون راديكاليون بالطبع".

ونشرت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو لعملية اقتحام صفوف المحتجين في أحد شوارع مدينة سياتل الأمريكية بسيارة مدنية، ما أسفر عن جرح العشرات وتوقيف سائقها بالقوة وهربه من المنطقة.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجوال في مدن عدة، وندد ترمب بأعمال الشغب، داعيًا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".

وانتقلت حمى الاحتجاجات ضد العنصرية إلى عواصم أخرى شملت لندن وأوتاوا وباريس وروما وغيرها.

اقرأ أيضًا:

تشييع جورج فلويد إلى مثواه الأخير وقس شهير يهاجم ترمب (فيديو)

بلدية مينيابوليس الأمريكية تعتزم "تفكيك" جهاز الشرطة بسبب فلويد

شاهد: رئيس وزراء كندا يجثو على ركبته تضامنا مع ضحايا العنصرية

ترمب يرفض "حتّى مجرد التفكير" بإزالة أسماء جنرالات أيدوا العبودية عن قواعد عسكرية

أمريكا تستعد لمظاهرات وغضب إزاء انتهاكات جديدة على يد الشرطة (فيديو)

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
ماليزيا تلغي الحج لمواطنيها بسبب فيروس كورونا
Thumbnail
اعتقال 10 عناصر من قوات حفتر في ترهونة
Thumbnail
موسى أبو مرزوق ينفي تقارير إسرائيلية تحدثت عن اختراق إيراني لمكتبه
Thumbnail
"نددت بالعنصرية فوقعت فيها".. مذيعة مصرية تغضب المغردين (فيديو)
Thumbnail
لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 11 يونيو/حزيران)

الأكثر قراءة

  1. ماليزيا تلغي الحج لمواطنيها بسبب فيروس كورونا
  2. اعتقال 10 عناصر من قوات حفتر في ترهونة
  3. موسى أبو مرزوق ينفي تقارير إسرائيلية تحدثت عن اختراق إيراني لمكتبه
  4. "نددت بالعنصرية فوقعت فيها".. مذيعة مصرية تغضب المغردين (فيديو)
  5. لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 11 يونيو/حزيران)