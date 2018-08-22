تونس
الأربعاء 22 أغسطس 2018 10:33

عمدة تونسي ينقل قنبلة من الحرب العالمية الثانية في سيارته

أرشيفية
اضطر عمدة في ولاية القيروان التونسية (الثلاثاء) إلى نقل قنبلة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية من أرض زراعية على متن سيارته الخاصة لتفادي حصول كارثة.

وذكرت تقارير إعلامية أن فلاحا عثر على القنبلة في أرض زراعية بمنطقة الشبيكة التابعة لولاية القيروان في وقت سابق الثلاثاء، بعد أن جرفتها مياه الأمطار الغزيرة.

وبادر الفلاح بإعلام السلطات الأمنية وكان يفترض أن تحضر وحدات عسكرية خاصة لتفكيك القنبلة ونقلها من الأرض الزراعية.

وذكرت إذاعة محلية أن العمدة تولى بعد انتظار دام ساعات دون وصول الوحدات العسكرية، نقل القنبلة على سيارته الخاصة إلى مقر الحرس الوطني بسبب تخوف الأهالي من إمكانية حصول كارثة.

وأفادت الإذاعة بأن العمدة قام بمخاطرة عبر خرق إجراءات السلامة في الوقت، الذي كان يفترض فيه تأمين مكان القنبلة وحظر لمسها إلى حين حضور وحدات من الجيش.

ويجري على نحو عارض وبشكل متواتر العثور على قنابل وقطع عسكرية تعود إلى الحرب العالمية الثانية حيث كانت تونس مسرحا لمعارك بين قوات المحور والحلفاء في الفترة بين عامي 1942 و1943.       

المصدر
الألمانية
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تونس
قنبلة
الحرب العالمية الثانية
الجيش
مخلفات
عمدة

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