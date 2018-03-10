تونس
السبت 10 مارس 2018 02:33

علي العريض: استقلت من رئاسة الوزراء لإنقاذ تونس

قال علي العريض، رئيس وزراء تونس الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، إنه كان من الصعب عليه الاستمرار في منصبه بعد الأحداث "الإرهابية" والانقسامات السياسية التي وقعت عام 2013.

وأشار العريض إلى أنه كان أمام خيارين؛ إما أن يتمسك بالشرعية ودفع البلاد للانقسام أو الاستقالة فاختار الاستقالة لإنقاذ تونس. 

 وأضاف العريض، في حواره مع "الجزيرة مباشر": "كان أمامنا خياران إما أن نتمسك بالشرعية والحكم وندفع البلاد للانقسام والحرب الأهلية وتوفير فرصة للآخر الذي يتربص بتونس من الداخل والخارج أو الاستقالة فقبلنا الاستقالة لإنقاذ تونس من أزمة سياسية هددت الوحدة الوطنية، ولم نترك الحكومة إلا بعد أن وضعنا البلاد على طريق الانتخابات ومكناها من الدستور". 

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
رئيس الوزراء
الثورة التونسية
حركة النهضة
الارهاب
الانقسام
الانتخابات
الأزمة السياسية
الدستور

اقرأ أيضا

Thumbnail
أردوغان: نصوص وأحكام القرآن الكريم لم ولن تتغير
Thumbnail
اعتقال 4 أشخاص اعتلوا شرفة السفارة الإيرانية في لندن

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم