الأردن
الأحد 11 أكتوبر 2020 16:20

"علينا وعليك".. وقف برنامج أردني قطع الاتصال مع أحلام التميمي

الأسيرة المحررة أحلام التميمي
وسائل التواصل
أعلنت إذاعة "ميلودي" الأردنية، إيقاف برنامج "علينا وعليك" من تقديم معاذ العمري وجهاد أبو بيدر، بعد حالة الجدل إثر قطع الاتصال مع المحررة التميمي.

وقد تم قطع الاتصال خلال مناشدة إنسانية للأسيرة المحررة لإعادة زوجها الذي طلب منه مغادرة البلاد دون أسباب.

وبدأت القصة حين أقدم مذيعا البرنامج، خلال توجيه المحررة أحلام التميمي مناشدة للعاهل الأردني، على قطع الاتصال، بذريعة عدم وضوح الصوت، وهو ما ظهر بمقطع مصور، عبر توجيه إشارات من قبل المذيعين لغرفة البث، وهو ما أثار موجة غضب في الشارع الأردني، أطلق من خلاله وسم "أحلام التميمي صوتك عالي".

وجاء في نص البيان: "قرر مجلس الإدارة وقف البرنامج لذي يبث عبر أثير الإذاعة ما بين الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة، نظراً لحالة الجدل الأخيرة التي حدثت أثناء اتصال أجرته الإذاعة مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي لحين تبيان كامل ما جرى في هذا الاتصال وحيثيات الأمر".

بيان رسمي : قرر مجلس إدارة إذاعة ميلودي إيقاف برنامج "علينا وعليك" من تقديم جهاد أبو بيدر و معاذ العمري الذي يبث عبر...

Posted by ‎Melody Jordan - ميلودي الأردن‎ on Saturday, 10 October 2020

وشددت الإذاعة، - وفق بيانها- على دعمها الكامل لقضية الأسيرة المحررة منذ اليوم الأول وتبنيها للقضية، ولكافة قضايا الوطن، مؤكدين احترامهم لجمهور الإذاعة الكبير ولرأيهم الذي هو نبراس للعمل الذي نسعى من خلاله لنيل رضاهم.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا وسم #أحلام التميمي صوتك عالي احتجاجًا على قطع اتصالها خلال حديثها للإذاعة الأردنية بحجة "عدم وضوح الصوت". مطالبين بحلّ قضيتها في ظل الملاحقة الأمريكية لها.

يذكر أن أحلام هي أسيرة محررة ضمن صفقة التبادل التي أبرمتها حركة حماس، مع الاحتلال لإطلاق الجندي جلعاد شاليط، وكانت تقضي حكما بالمؤبد المكرر 16 مرة، لمساعدتها في تنفيذ عملية ضد الاحتلال في مدينة تل أبيب عام 2001. 

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، سابقاً بتسليم أحلام التميمي، بزعم مشاركتها في عمليات أدت لمقتل أمريكيين، خلال انتفاضة الأقصى، ما يشكل خطراً عليها في حال انتقلت من الأردن.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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المحررة

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