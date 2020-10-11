"علينا وعليك".. وقف برنامج أردني قطع الاتصال مع أحلام التميمي
وقد تم قطع الاتصال خلال مناشدة إنسانية للأسيرة المحررة لإعادة زوجها الذي طلب منه مغادرة البلاد دون أسباب.
وبدأت القصة حين أقدم مذيعا البرنامج، خلال توجيه المحررة أحلام التميمي مناشدة للعاهل الأردني، على قطع الاتصال، بذريعة عدم وضوح الصوت، وهو ما ظهر بمقطع مصور، عبر توجيه إشارات من قبل المذيعين لغرفة البث، وهو ما أثار موجة غضب في الشارع الأردني، أطلق من خلاله وسم "أحلام التميمي صوتك عالي".
"أخت أحلام.. صوتك يقطّع"— AJ+ عربي (@ajplusarabi) October 7, 2020
إذاعة أردنية تتذرع برداءة جودة الاتصال مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي، والتفاعل يتضامن بوسم: #أحلام_التميمي_صوتك_عالي pic.twitter.com/5FthE9huPi
وجاء في نص البيان: "قرر مجلس الإدارة وقف البرنامج لذي يبث عبر أثير الإذاعة ما بين الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة، نظراً لحالة الجدل الأخيرة التي حدثت أثناء اتصال أجرته الإذاعة مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي لحين تبيان كامل ما جرى في هذا الاتصال وحيثيات الأمر".
بيان رسمي : قرر مجلس إدارة إذاعة ميلودي إيقاف برنامج "علينا وعليك" من تقديم جهاد أبو بيدر و معاذ العمري الذي يبث عبر...Posted by Melody Jordan - ميلودي الأردن on Saturday, 10 October 2020
وشددت الإذاعة، - وفق بيانها- على دعمها الكامل لقضية الأسيرة المحررة منذ اليوم الأول وتبنيها للقضية، ولكافة قضايا الوطن، مؤكدين احترامهم لجمهور الإذاعة الكبير ولرأيهم الذي هو نبراس للعمل الذي نسعى من خلاله لنيل رضاهم.
شو مختصر قصة أحلام؟— لُجين عمرو (@Lujain_amr) October 7, 2020
أحلام أردنية وهي٢١ سنة ساعدت الأسير عبدالله البرغوثي بتنفيذ عمليات استشهادية في فلسطين !
و كانت أول امرأة بتنضم لكتائب القسام، بكفيها شرف إنه الاحتلال حكمها ١٦ مؤبد !!
أفرج عنها بصفقة وفاء الأحرار عام ٢٠١١ 🇵🇸✌🏻#أحلام_التميمي_صوتك_عالي
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا وسم #أحلام التميمي صوتك عالي احتجاجًا على قطع اتصالها خلال حديثها للإذاعة الأردنية بحجة "عدم وضوح الصوت". مطالبين بحلّ قضيتها في ظل الملاحقة الأمريكية لها.
إذا استعصت عليكم أخلاق الإسلام، فمروءة الجاهلية !#أحلام_التميمي_صوتك_عالي https://t.co/855r9ffNex— مـ ح ــمّـد|Estaytieh (@mohammed_esty) October 6, 2020
يذكر أن أحلام هي أسيرة محررة ضمن صفقة التبادل التي أبرمتها حركة حماس، مع الاحتلال لإطلاق الجندي جلعاد شاليط، وكانت تقضي حكما بالمؤبد المكرر 16 مرة، لمساعدتها في تنفيذ عملية ضد الاحتلال في مدينة تل أبيب عام 2001.
عاش الصوت الحر— Afnan Al Jafari (@AfnanJafari) October 7, 2020
#احلام_التميمي_صوتك_عالي pic.twitter.com/pGAvmlMxHt
وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، سابقاً بتسليم أحلام التميمي، بزعم مشاركتها في عمليات أدت لمقتل أمريكيين، خلال انتفاضة الأقصى، ما يشكل خطراً عليها في حال انتقلت من الأردن.
هذه الحرة لا يسمع صوتها إلا الرجال كأولئك الذين حرروها..💚#أحلام_التميمي_صوتك_عالي pic.twitter.com/hcUzv34aLM— ولاء (@Walaahijazi9) October 7, 2020