على وقع احتجاجات بالسودان.. المهدي يعود إلى الخرطوم

زعيم المعارضة السودانية وآخر رئيس وزراء سوداني منتخب ديمقراطيا، الصادق المهدي رويترز

عاد زعيم المعارضة السودانية البارز وآخر رئيس وزراء سوداني منتخب ديمقراطيا، الصادق المهدي إلى البلاد، بعد نحو عام في الخارج، بالتزامن مع احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية.

وقال المهدي، الذي يرأس (حزب الأمة القومي) مساء أمس الأربعاء، إن "النظام فشل وهناك ترد اقتصادي وتهاوت قيمة العملة الوطنية" وذلك في خطاب أمام مؤيديه الذين احتشدوا بأحد ميادين مدينة "أم درمان" مرددين شعارات "الشعب يريد نظاما جديدا" و"لا للحرب.. نعم للسلام". خطاب المهدي بين الرفض والقبول: رئيس حزب الأمة القومي السوداني المعارض، الصادق المهدي، دعا في أول خطاب جماهيري له بالخرطوم إثر عودته إلى البلاد، إلى عقد اجتماعي جديد في البلاد.

المهدي، حثّ على حشد التأييد الشعبي على صيغة تتضمن التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار والعدائيات، وتسهيل الإغاثة الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، وكفالة الحريات العامة بضوابط لتنظيم ممارستها، وتكوين حكومة قومية برئاسة وفاقية.

ولايات سودانية من أصل 18، تشهد معارك بين الحكومة وحركات متمردة منذ سنوات، ما أسفر عن قتلى وجرحى وتشرد للمئات.

المهدي عرج في خطابه -الذي جاء بعد عودته وتزامن مع تجدد احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع المعيشية بسبب الضائقة الاقتصادية – إلى الحديث عن الاحتباس الحراري وقضايا البيئة، ما اعتبره البعض حديثا خارج السياق.

المهدي عاد مساء أمس الأربعاء، إلى السودان، وكان في استقباله رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، عبد الرحمن الحضر، قبل توجهه إلى أم درمان، غربي الخرطوم، لمخاطبة أنصاره.

في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، أعلنت الحكومة ترحيبها بعودة المهدي، وقال وزير الإعلام جمعة بشارة، آنذاك، إن البلاغات المقيدة بحقه قد يصدر حيالها عفو من رئيس الجمهورية عمر البشير.

نيابة أمن الدولة، وجهت في أبريل/ نيسان الماضي، 10 اتهامات للمهدي، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهمه فيها وآخرون بالتعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة. إعلان حالة الطوارئ في عطبرة: صورة نشرت بمواقع التواصل لمقر (المؤتمر الوطني) في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل حكومة ولاية نهر النيل -شمال السودان- أعلنت فرض حالة الطوارئ وتعليق الدراسة بكافة مدارس الأساس والثانوي الحكومية والخاصة بمحلية عطبرة اعتبارا من الخميس إلى حين إشعارٍ آخر.

الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني) أبدى أسفه لمحاولات بعض القوى السياسية إثارة الفتنة وتقويض أمن واستقرار البلاد بالعمل على إثارة القلاقل ونسف الاستقرار.

رئيس قطاع الإعلام بالمؤتمر الوطني، إبراهيم الصديق، أعرب عن ثقته في تفهم الشعب السوداني لما تمر به البلاد من ظروف وأزمات عابرة.

مظاهرات في مدن سودانية عدة اندلعت، أمس الأربعاء، منها بورسودان بشرق السودان ومدينتي عطبرة والدامر في شمال السودان ومدينة النهود غرب السودان وغيرها، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وتفاقم أزمات الخبز والوقود والسيولة. إجراءات الحكومة.. هل تمثل حلا للأزمة؟ رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السوادني معتز موسى، أكد على عدم رفع الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع الأساسية، مشيرا إلى ضرورة ضبط دعم السلع وحسن توزيعها.

موسى قال في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأربعاء، إن قيمة الدعم في مشروع موازنة عام 2019، يصل إلى 66 مليار جنيه (1.4 مليار دولار).

المسؤول السوداني أوضح أن مشروع موازنة عام 2019، جاء بدون إضافة أي أعباء ضريبية أو جمركية جديدة، كما أنه ألغى الإعفاءات السابقة، وأن مشروع موازنة 2019، يعتمد على البرامج والأداء، وذلك من خلال 10 أهداف لتنفيذ 394 برنامجاً، تشتمل على المشروعات والأنشطة التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية.

حول أرقام الموازنة، قال رئيس مجلس الوزراء إن تقديرات الإيرادات العامة للعام 2019 تبلغ حوالي 163 مليار جنيه (3.4 مليار دولار) بنسبة زيادة 39% عن تقديرات عام 2018 وإن تقديرات الضرائب تبلغ 47 مليار جنيه بزيادة 29% عن الأداء الفعلي للعام 2018. رئيس الوزراء السوداني معتز موسى (غيتي) بعض المراقبين يرون أن الواقع الماثل في السودان يفرض على الحكومة وضع ميزانية ذات أهداف محدودة تجنب الدولة اصطدام الآمال بالواقع.

يعتقد آخرون، أن التحدي الأكبر هو قدرة الأجهزة التنفيذية على التنفيذ وفق أسلوب وآلية تضمن تحقيق المؤشرات المطلوبة، التي وردت في خطاب الميزانية، خاصة وأن أرقام الميزانية لا تعني للمواطن شيئا إن لم تترجم إلى واقع حقيقي ملموس.

كثيرون يؤكدون أن الأزمة الاقتصادية في السودان ليست "أزمة اقتصادية بل هي سياسية" بامتياز، تتطلب توافقا سياسيا من جميع الأحزاب والكتل السودانية، وإشراك كل القوى السودانية في حل مشكلات البلاد وحل المشاكل في أقاليم سودانية تشهد حروبا ونزوحا.