على غير العادة.. وزير جزائري يتحدث بالعربية مع نظيره الفرنسي (فيديو)
وأشاد ناشطون بالخطوة التي أقدم عليها بوقادم، معتبرين إياها "مظهر تحدٍ للاستعمار الفرنسي ومطلبًا قديمًا للشعب الجزائري".
وأكد آخرون أن الوزير تحدث بلغة وطنه ولم يقم بشيء مميز يستحق الإشادة.
وقالت الخارجية الجزائرية إن بوقاودم ناقش مع لودريان، الثلاثاء، علاقات التعاون بين الجزائر وفرنسا وسبل تدعيمها، إضافة إلى استعراضهما "المعمق للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص الوضع في ليبيا ومالي".
وشدد بوقادوم على ضرورة معالجة ملف تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا بـ"مرونة وسلاسة من الجانب الفرنسي، وبطريقة تليق بمستوى العلاقات بين البلدين".
#بوقادوم الرجل المناسب في المكان المناسب#الجزائر_الجديدة— 🇩🇿🇵🇸 انما المؤمنون اخوة 🇵🇸🇩🇿 (@mekkimo84529619) January 21, 2020
ما قام به اليوم وزير الخارجية صبري بوقادوم امر استثنائي وشرف عظيم في موقفه المشرف الذي يدفع بالامل في قلوبنا وقلب كل جزائري يريد التخلص من الاستعمار التقليدي ووصايته
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ورحب لودريان بالإصلاحات العميقة التي أعلنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وكذلك التزامه بقيادة الجزائر في جو من الحوار، حتى يتسنى لجميع الجزائريين التعبير عن آرائهم بشأن هذه الإصلاحات.
تصرف #بوقادوم وزير الخارجية الجزائري— بن عزوز بن البار (@islahalgeria) January 21, 2020
يستحق التقدير والإشادة.
حديثه باللغة الوطنية الرسمية #العربية
أمام وزير الخارجية الفرنسي رسالة أن الجزائر
تتغير رغم التعثر كما هو احترام لنا كشعب وعمل بالدستور. https://t.co/iqhmrWcOep
وأضاف أن "الانتخابات الرئاسية جرت في الجزائر، الآن هناك حكومة تريد فرنسا أن تعمل معها".
مثلما فعلها #تبون مند عدة ايام في برلين هاهو #بوقادوم يتكلم بالعربية في الندوة التي جمعته ب الوزير الفرنسي.— ᎫᏫᏁ ᏚᏁᏫᏔ...ⲆⲌ (@dz_twin) January 21, 2020
هكذا تحترم الأنظمة شعوبها وتصنع قيمة لها أمام باقي الأمم.