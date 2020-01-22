فرنسا والجزائر
الأربعاء 22 يناير 2020 11:24

على غير العادة.. وزير جزائري يتحدث بالعربية مع نظيره الفرنسي (فيديو)

وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم
الفرنسية
تداول جزائريون على منصات التواصل مقطع فيديو لوزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، وهو يتحدث "على غير العادة" باللغة العربية في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

وأشاد ناشطون بالخطوة التي أقدم عليها بوقادم، معتبرين إياها "مظهر تحدٍ للاستعمار الفرنسي ومطلبًا قديمًا للشعب الجزائري".

وأكد آخرون أن الوزير تحدث بلغة وطنه ولم يقم بشيء مميز يستحق الإشادة.

وقالت الخارجية الجزائرية إن بوقاودم ناقش مع لودريان، الثلاثاء، علاقات التعاون بين الجزائر وفرنسا وسبل تدعيمها، إضافة إلى استعراضهما "المعمق للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص الوضع في ليبيا ومالي".  

وشدد بوقادوم على ضرورة معالجة ملف تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا بـ"مرونة وسلاسة من الجانب الفرنسي، وبطريقة تليق بمستوى العلاقات بين البلدين".     

ورحب لودريان بالإصلاحات العميقة التي أعلنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وكذلك التزامه بقيادة الجزائر في جو من  الحوار، حتى يتسنى لجميع الجزائريين التعبير عن آرائهم بشأن هذه الإصلاحات.    

وأضاف أن "الانتخابات الرئاسية جرت في الجزائر، الآن هناك حكومة تريد فرنسا أن تعمل معها".

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
الجزائر
فرنسا
صبري بوقادوم
لغة عربية

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