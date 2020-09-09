كولومبيا
الأربعاء 9 سبتمبر 2020 23:06

على غرار جورج فلويد.. مقتل كولومبي على يد الشرطة(فيديو)

قالت السلطات في العاصمة الكولومبية بوغوتا إن رجلا لقي حتفه اليوم الأربعاء بعد اعتقاله على يد شرطيين صعقاه مرارا بمسدس كهربائي على الرغم من مطالبة الضحية لهما مرارا بالتوقف.

وقالت كلوديا لوبيز، عمدة بوغوتا، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن هذا مثال على "وحشية الشرطة المرفوضة".

ووقع الحادث في وقت سابق من صباح الأربعاء، إذ تقول الشرطة إنها وجدت خافيير هومبيرتو أوردونيز البالغ من العمر 46 عاما يشرب الخمر في الشارع مع آخرين، في انتهاك لقواعد التباعد الاجتماعي الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

والتقط أصدقاؤه فيديو اعتقاله ونشروه على مواقع التواصل الاجتماعي إذ يظهر الشرطيان وهما يطرحان أوردونيز أرضا ويصعقانه بشكل متتال بمسدس كهربائي صاعق بينما يتوسل لهم قائلا " رجاء توقفوا".

واقتيد أوردونيز بعد ذلك إلى قسم للشرطة حيث يقول أصدقاؤه إنه تعرض للضرب، وتوفي في وقت لاحق في أحد المستشفيات.

وتعهد وزير الدفاع كارلوس هولمز تروخيو "بعدم التسامح" مع ضباط الشرطة الذين ينتهكون القانون. وأعلنت الشرطة فتح تحقيق وإيقاف المشتبه بهم عن العمل. 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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