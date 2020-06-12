مصر
الجمعة 12 يونيو 2020 17:40

على طريقة مسلسل "100 وش".. صاحب مكتبة يحتال على طلاب مصريين (فيديو)

تجمهر الطلاب أمام المكتبة قبل اقتحامها ليجدوا ورقة مكتوب عليها مليونير
تجمهر الطلاب أمام المكتبة قبل اقتحامها ليجدوا رسالة من صاحب المكتبة
مواقع التواصل
في واقعة كوميدية وحزينة في ذات الوقت، احتال صاحب مكتبة في طنطا بمحافظة الغربية على عدد كبير من طلاب كلية الآداب بجامعة طنطا، ثم اختفى وترك لهم رسالة على طريقة مسلسل "بـ100 وش".

وطُلب من تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات هذا العام تقديم أبحاث في المواد الدراسية المختلفة،بعد إلغاء غالبية الامتحانات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدلا من أن يقوم الطلاب بعمل هذه الأبحاث بأنفسهم لجأ الكثير منهم لشراء هذه الأبحاث من أماكن مختلفة مثل مراكز الدروس الخصوصية والمكتبات.

أحد أصحاب المكتبات في مدينة طنطا استغل الموقف وأعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن توفيره الأبحاث التي يحتاجها الطلاب بكلية الآداب، وطلب 240 جنيها مقابل كل بحث، على أن يتم الدفع مقدما من جانب الطلبة.

وقع عدد كبير من الطلبة في الفخ ودفعوا للرجل، بعد وعد منه بتقديم ما يحتاجون من أبحاث، إلا أنه أغلق مكتبته وهرب هو وكل من يعملون معه، قبل تسليمهم أيا منها.

وترك صاحب المكتب لهم رسالة على ورقة في المكتبة مكتوبا عليها "مليونير.. مليونير"، على طريقة المسلسل الكوميدي بـ 100 وش الذي عرض في شهر رمضان هذا العام .

وحول الواقعة نشر الممثل المصري آثر ياسين بطل المسلسل تغريدة قال فيها مازحا إن من يتقدم بمحضر بالواقعة من الطلاب سيتم رفده من الجامعة لأن هذا يعد اعترافا منه بالغش! 

بعدها نشرت صحف محلية مصرية أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تمكنت من القبض على صاحب المكتبة، وأن النيابة العامة تحقق معه بتهمة النصب. 

المصدر
الجزيرة مباشر
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