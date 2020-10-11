مصر
الأحد 11 أكتوبر 2020 19:04

"على طريقة مبارك": السيسي يدعو للاستقرار.. ووسم "عصابة ولازم تمشي" يتصدر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة
صورة من التلفزيون المصري
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن ثورة يناير كانت سببا في " تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمية" بسبب عدم الاستقرار.

وأكد السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة التي عقدت تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء" أن الاستقرار هو السبب في التقدم والنمو، محذرا من مغبة الفوضى، على حد وصفه، مثل ما حدث في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هجوم السيسي المتكرر على ثورة يناير تحت وسم "عصابة ولازم تمشي" معتبرين أنها تمثل مخاوفه من الثورة على الإجراءات الاقتصادية.

وشدد السيسي على رفض التصالح مع "الجماعات المعارضة" بسبب ما وصفه "باستباحة الشعب المصري"، مؤكدا أنه لا سبيل لمصالحة أو السماح لها بالعودة.

وتابع "لن نتصالح أبدا مع من يعمل على إيذاء المصريين، وخاصة من يريد تدمير وقتل وضياع شعب قوامه 100 مليون نسمة."

السيسي :مقدرش اتصالح مع اللي بيهد بلادي وبيأذي شعبي وولادي

وقال السيسي : "كان هناك فصيل عام 2011 يريد الوصول للحكم، وهذا الفصيل وصل إلى مبتغاه بالفعل ولكن عندما كانت الدولة منهارة ولا استقرار بها".

وأضاف أن مصر تواجه عملية "تحريك الشعب" من أجل استخدامه كأداة لهدم الدولة، وتابع: "هدفنا هو الحفاظ على الدولة المصرية وليس النظام الحاكم".

وأضاف: "يحاولون الترويج لفكرة أن الدولة غير قادرة على مواجهة التحديات حتى يسهل هدمها".

السيسي: والله والله لأحاجي الكل يوم القيامة على اللي بنعمله في بلدنا

وأكد السيسي أن من تحركوا في 2011 (ثورة يناير) تحركوا بحسن نية، لكن التحرك الذي تم ضد نهر النيل تم في نفس التوقيت.

وجدد السيسي حرصه على أن يكون واضحا في طرح جميع المشاكل على الشعب، وأنه لا يجعلهم يعيشون الوهم من خلال الوعود الكاذبة أو الخداع.

السيسي: لا أبيع وهم ولا أضحك على الناس

وتوجه السيسي بالشكر لطاقم عمل مسلسل "الاختيار" ومن اشترك وعمل في المسلسل ليخرج بهذه الصورة الرائعة، قائلًا إن المسلسل اتسم بصدق حقيقي.

وأوضح: "الوقائع بالمسلسل ليس بها مبالغة بأي شكل من الأشكال رغم أن فيها قسوة ومرارة للمصريين، متابعًا: "مسلسل واحد لن يكفي.. ولا تقدموا إلا صورا ووقائع حقيقية".

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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