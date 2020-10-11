"على طريقة مبارك": السيسي يدعو للاستقرار.. ووسم "عصابة ولازم تمشي" يتصدر
وأكد السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة التي عقدت تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء" أن الاستقرار هو السبب في التقدم والنمو، محذرا من مغبة الفوضى، على حد وصفه، مثل ما حدث في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هجوم السيسي المتكرر على ثورة يناير تحت وسم "عصابة ولازم تمشي" معتبرين أنها تمثل مخاوفه من الثورة على الإجراءات الاقتصادية.
وشدد السيسي على رفض التصالح مع "الجماعات المعارضة" بسبب ما وصفه "باستباحة الشعب المصري"، مؤكدا أنه لا سبيل لمصالحة أو السماح لها بالعودة.
وتابع "لن نتصالح أبدا مع من يعمل على إيذاء المصريين، وخاصة من يريد تدمير وقتل وضياع شعب قوامه 100 مليون نسمة."
وقال السيسي : "كان هناك فصيل عام 2011 يريد الوصول للحكم، وهذا الفصيل وصل إلى مبتغاه بالفعل ولكن عندما كانت الدولة منهارة ولا استقرار بها".
وأضاف أن مصر تواجه عملية "تحريك الشعب" من أجل استخدامه كأداة لهدم الدولة، وتابع: "هدفنا هو الحفاظ على الدولة المصرية وليس النظام الحاكم".
وأضاف: "يحاولون الترويج لفكرة أن الدولة غير قادرة على مواجهة التحديات حتى يسهل هدمها".
وأكد السيسي أن من تحركوا في 2011 (ثورة يناير) تحركوا بحسن نية، لكن التحرك الذي تم ضد نهر النيل تم في نفس التوقيت.
وجدد السيسي حرصه على أن يكون واضحا في طرح جميع المشاكل على الشعب، وأنه لا يجعلهم يعيشون الوهم من خلال الوعود الكاذبة أو الخداع.
وتوجه السيسي بالشكر لطاقم عمل مسلسل "الاختيار" ومن اشترك وعمل في المسلسل ليخرج بهذه الصورة الرائعة، قائلًا إن المسلسل اتسم بصدق حقيقي.
وأوضح: "الوقائع بالمسلسل ليس بها مبالغة بأي شكل من الأشكال رغم أن فيها قسوة ومرارة للمصريين، متابعًا: "مسلسل واحد لن يكفي.. ولا تقدموا إلا صورا ووقائع حقيقية".
ونحن والله ننتظر هذا اليوم .. https://t.co/bn79njRiSh— Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) October 11, 2020
السيسي ...له واحد مخصوص يحتفظ بنظارته الشمس لما يخلعها!!!!— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) October 11, 2020
مينفعش السيسي يضعها في جيبه !!
عيب ما يصحش..
وده بقي موظف متعين
إسمه حامل النظارة؟!
بتقولك البطل الذي خاض حرب لا تقل عن حرب 6أ كتوبر..!!!
إتعلمتي التطبيل الاوفر ده فين
يا أبلة؟؟؟!!!#فقرت_الشعب_يابومة#عصابه_ولازم_تمشي pic.twitter.com/W7RWUqvnYd
#فقرت_الشعب_يابومة #عصابه_ولازم_تمشي— 🦂🇪🇬احمد ابو سيف 🇪🇬🦂 (@Qn7DiVaU5qjSpyg) October 11, 2020
انت صاحب الافتتحات كلها...ان شاء الله انت إللى ها تفتتح جهنم ومعاك شويه زيك كدا 😎 pic.twitter.com/9Z6qsh1PJ8
كل مؤتمرات السيسي تشبه حفلات المدارس التي يقدم خلالها التلاميذ فقرات تمثيلية لمحاكاة أحداث تاريخية عبرت— wael kandil (@waiel65) October 11, 2020
تفتكر انو بيكلم الدول الخارجية و بيقولهم لا تصالح 🤔— God is victorious (@god_victorious) October 11, 2020
دة بيكلمك انت يا عبيييييط 😂
ايوة انت يا مواطن يا كحيان بيقولك التصالح دة عندها
وهناخد منك الفلوس و هنهد بيتك برضو ونبيع ارضك للي عاوز يشتري
سحيييييح امل ايه 🤣#عصابه_ولازم_تمشى pic.twitter.com/5SUqrwCnxl
لولا المعتقلين كنت اتمنى تفضل مرعوب كده سنين— Medo sokrat (@sokratmedo) October 10, 2020
مش عارف مصيرك هيبقى زي مين
القذافي ولا البشير#عصابه_ولازم_تمشي pic.twitter.com/cEayjMHZBc
دا رأى دولة 30 يونيو فى ثورة يناير وعند كل فرصة قائد 30 يونيو ( السيسى ) وحكومته يطلعوا يشتموا فى ثورة يناير ويحملوها كل مشاكل البلد— Eng. Mahmoud Soliman (@EMahmoudSoliman) October 11, 2020
وبعد كل دا تلاقى واحد مواليد برج الجحش لسه بيقول على 30 يونيو ثورة ويجمع بينها وبين ثورة يناير
اللى اختشوا ماتوا https://t.co/rk1LiZjWl5
و كأنها مسكونة ....— ⭕OSSAMA⭕ (@OSSAMA8876) October 11, 2020
بشياطين ...
من عسكر ومعرضين ...
بلادي ....#عصابه_ولازم_تمشي pic.twitter.com/SqpOdON5gB
هو سيادة الريس مش ناوي يطلع مرة يهرتل من غير ما يجيب سيرة ٢٠١١؟ إحنا بقينا في ٢٠٢٠ يعني.— الحديد مش جدع-Abolish Prisons (@ahmah_sa3eed) October 11, 2020
دي تروما دي، صح؟!
2011 ؟؟— Hesham⭐ (@aboelbanat0) October 11, 2020
اسمها ثورة 25 يناير ودي أعظم حاجه حصلت في العصر الحديث
عاشت يناير وشبابها ومحبينها ورحم الله شهدائها https://t.co/aoM3UQtHb0
السيسي مگس كل حاجة والعگس👌— ﮼أفريكانو (@africano_2011) October 11, 2020
شاهد الفيديو واحكم
2014 : اصبروا سنة
2015 : اصبروا 6 شهور
2016 : اصبروا معايا كمان 6 شهور
2017 : 6 شهور بس
2018 : انا قولت قبل كده 6 شهور
2019 : مصر هتبقي دولة تانية
2020: قولولي اعمل ايه
😂😂😂😂😂😂😂#فقرت_الشعب_يابومة #عصابه_ولازم_تمشي pic.twitter.com/KKBNs2Qm5E