بريطانيا
السبت 18 يوليو 2020 16:23

على طريقة فلويد.. شرطي يجثم على عنق رجل أسود في لندن (فيديو)

أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة أنها أوقفت شرطيا عن العمل بعد تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهره وهو يضع ركبته على عنق رجل أسود أثناء اعتقاله في لندن.

وأظهر مقطع فيديو صوره أحد المارّة ضابط شرطة أبيض يبدو جاثما على جانب رأس الرجل ورقبته، بينما ساعد ضابط آخر من أصل شرق آسيوي على تثبيت الرجل على الأرض.
وتظهر اللقطات رجلاً يصيح "حرر رقبتي" لرجلي الشرطة اللذين أبقياه مكبل اليدين على الأرض، وجثا أحدهما بركبته على رقبته بعد ذلك بقليل، تم جعله في وضعية الجلوس.
وأحالت شرطة العاصمة ظروف الاعتقال التي وقعت مساء الخميس شمالي لندن، للتحقيق من قبل هيئة مراقبة الشرطة المستقلة لإنجلترا وويلز، ودعا عمدة لندن، صادق خان ، إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في "الحادث المؤلم".

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة ، قالت الشرطة، إن الرجل البالغ من العمر 45 عاما الذي اعتقلته، اتهمته النيابة بتهمة حيازة سكين في مكان عام وسيمثل أمام المحكمة اليوم السبت.
ووصف ستيف هاوس وهو نائب مفوض شرطة متروبوليتان الفيديو بأنه "مزعج للغاية" مؤكداً أن "بعض الإجراءات المستخدمة لا يتم تدريسها خلال تدريب الشرطة".
وأضاف في بيان "تم توقيف شرطي عن العمل وإعفاء آخر من الخدمة الميدانية لكنه لم يوقف عن العمل في الوقت الراهن، في حين تمت إحالة الملف إلى المكتب المستقل المتعلق بسلوك الشرطة.

احتجاجات فلويد في بريطانيا

وتم احتجاز الرجل الذي قام طبيب بفحصه، في مركز الشرطة بعد توقيفه مساء الخميس بتهمة المشاجرة وحيازة سلاح هجومي، حسب الشرطة.
ويذكر هذا التوقيف بما حدث مع جورج فلويد، الأمريكي ذي الأصول الأفريقية، الذي أدى مقتله في نهاية مايو/ أيار خنقا بعد أن وضع شرطي أبيض ركبته على رقبته، إلى احتجاجات.
وشهدت العاصمة البريطانية والمدن الرئيسية احتجاجات كبيرة من حملة "حياة سوداء" مستوحاة من القلق بشأن الظلم العنصري بعد وفاة الأمريكي الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في حجز الشرطة في مينيابوليس في 25 من مايو/أيار.

المصدر
وكالات
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خنق
جورج فلويد
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احتجاجات

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