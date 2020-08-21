سرقات غريبة
الجمعة 21 أغسطس 2020 16:06

على طريقة النينجا.. سرقة خزينة من متحف في اليابان

سرقت خزينة من متحف لمحاربي النينجا-أرشيفية
رويترز
سُرقت خزنة تحتوي على مليون ين ياباني (نحو 9500 دولار) من متحف مخصص لمحاربي النينجا في وسط اليابان، في عملية نفذها اللصوص على طريقة... النينجا.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الخزنة التي كانت موضوعة فيها إيرادات متحف النينجا في إيغا-ريو سرقت ليل الأحد ليلاً، مشيرة إلى أن جهاز الإنذار انطلق خلال تنفيذ العملية.
ووصلت الشرطة إلى الموقع بعد دقائق فلاحظت أن الخزنة اختفت وأن اللصوص دخلوا بعد خلع باب مدخل المتحف بواسطة أداة حديدية هي عبارة عن مخل، بحسب وكالة "كيودو". 

 

وكانت الخزنة التي تزن نحو 150 كيلوغراماً تحوي إيرادات تذاكر الدخول التي بيعت خلال عطلة الأسبوع، أي نحو 1100 تذكرة، وفق ما ذكرت صحيفة "أساهي". 
ويحظى متحف إيغا الواقع على بعد نحو 350 كيلومتراً جنوب غربي طوكيو بشعبية كبيرة، إذ يتيح لمرتاديه زيارة بيت تقليدي لمحاربي النينجا.
كما تتيح للزوار، اكتشاف تقنيات النينجا السريّة، وحضور العروض أو محاولة استخدام الـ"شوريكن" وهي السلاح المعدني التقليدي لهؤلاء المحاربين. 
تجدر الإشارة إلى أن مجموعتي النينجا الأشهر في اليابان كانتا تنتميان إلى إيغا، وإلى مدينة كوكا في مقاطعة شيغا المجاورة. 

 

المصدر
فرانس برس
كلمات مفتاحية
اليابان
سرقة
خزينة
طوكيو
الشرطة
المتحف

اقرأ أيضا

Thumbnail
كنيسة ثم مسجد ثم متحف.. أردوغان يعيد فتح جامع "كاريا" للصلاة
Thumbnail
تونس: الكشف عن مخطط لتسميم الرئيس قيس سعيد.. والرئاسة تعلق
Thumbnail
تقرير: هل يقف دحلان خلف اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل؟
Thumbnail
للمرة الأولى .. ديون الحكومة البريطانية تتجاوز تريليوني جنيه إسترليني
Thumbnail
الديمقراطيون يبرزون تحالفا عريضا لهزيمة ترمب.. وبايدن يقبل الترشيح

الأكثر قراءة

  1. شاهد: مهاتير محمد يؤدي اليمين رئيسا لوزراء ماليزيا
  2. الاحتلال يقتحم سجن "عسقلان" واشتباكات واعتقالات بالضفة
  3. شاهد: أمطار رعدية على المشاعر المقدسة في يوم عرفة
  4. النفط يقفز لأعلى مستوى بشهرين مع تخفيف العزل ونتائج إيجابية للقاح
  5. النظام السوري يقصف مسلحين سوريين في عرسال