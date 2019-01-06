على خطى "ماتيس".. استقالة كبير موظفي البنتاغون

كيفن سويني, كبير موظفي وزارة الدفاع الأمريكية المستقيل البنتاغون

قرر الأدميرال كيفين سويني، أمس السبت، الاستقالة من منصب كبير موظفي وزارة الدفاع الأمريكية موضحا أنه سيعود إلى القطاع الخاص من غير أن يبين سبب استقالته.

وتعقُب هذه الخطوة تنحي وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الشهر الماضي بسبب خلافه مع سياسات الرئيس دونالد ترمب وكذلك استقالة دانا وايت الناطقة باسم الوزارة منذ أيام. تصريحات سويني: بعد عامين في البنتاغون، قررت أن الوقت قد حان للعودة إلى القطاع الخاص.

لقد كان شرفًا لي الخدمة مرة أخرى إلى جانب رجال ونساء وزارة الدفاع.

سويني لم يذكر أسباب الاستقالة، لكنه أشار إلى أنه سيتجه للعمل في القطاع الخاص.

كيفن سويني، شغل منصب كبير موظفي البنتاغون منذ يناير/كانون الثاني 2017. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب, ووزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيم ماتيس (غيتي) خلفيات: استقالة سوينسي جاءت في أعقاب استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس الشهر المنصرم، والمتحدثة باسم الوزارة دانا وايت الأسبوع الماضي.

ماتيس، الذي خدم ما يقرب من عامين كرئيس للبنتاغون، قد خطط أصلًا للاستقالة في فبراير/شباط المقبل، لكن ترمب اختار استبداله في وقت أقرب بعد أن كتب الجنرال المتقاعد خطاب استقالة لاذع حول خلافاته مع الرئيس.

في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعث ماتيس رسالة استقالته لترمب من منصبه في البنتاغون كوزير للدفاع؛ نظرًا لوجود خلافات بينهما في عدد من القضايا، على رأسها قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، وبدء التخطيط لتقليص القوات في أفغانستان.

في البداية أشاد ترمب عبر "تويتر" بأداء ماتيس في منصب وزير الدفاع، معتبرًا أن "تقدمًا لا يصدق" تم تحقيقه خلال فترة عمله، مشيرًا إلى أنه سيستقيل "بشرف"، لكن تسريبات إعلامية ذكرت في حينه أن الرئيس كان غاضبًا من هذا التطور.

شبكة "فوكس نيوز" كانت ذكرت أنه من المتوقع أن يكون هناك مزيد من الاستقالات بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد قرار ترمب سحب قوات بلاده من سوريا.

تبع استقالة جيم ماتيس إعلان الموفد الخاص للولايات المتحدة إلى التحالف الدولي ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" بريت ماكغورك استقالته أيضًا بعد التطورات الأخيرة.

ترمب، قال إنه هو من أقال وزير دفاعه السابق جيم ماتيس، رغم خطاب استقالة ماتيس الذي كتب فيه أنه غادر لأنه لم يحمل نفس وجهة نظر ترمب.