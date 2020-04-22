على خطى السيسي.. ما حقيقة إنشاء عاصمة إدارية في السودان؟
ونفى مصدر من قوات الدعم السريع الخبر لصحيفة (السوداني) الالكترونية، دون إصدار نفي رسمي من قبل قوات الدعم السريع.
كلما رأيت حميدتي يفتتح مكانا، ويمتدح أناسا، ويتوعد من فسد، ومن قتل ومن هرب ومن خبأ ومن تاجر بالقانون.— 💎💎💎 (@nawahy) ٢١ أبريل ٢٠٢٠
أتذكر أنه قاتل. فلا ترجو من قاتل رحمة. ولا وعدا ولا سلاما ولا رأفة.
لقد أدمن القتل وأدمن المكر .
تذكروا دوما أنه قاتل.
حمدان دقلو في دور السيسي بالخطوات.— مُهرطق كبير (@Mo_hartiq) ٢١ أبريل ٢٠٢٠
كسب التأييد
وقد استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان هذا الأمر، وقالوا إن ما يفعله حميدتي يشابه تمامًا ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر.
وقال رواد من مواقع التواصل الاجتماعي إن حميدتي يسعى إلى كسب تأييد شعبي بما يقوم به من أعمال في الفترة الأخيرة.
وأشاروا في ذلك إلى بناء مركز للعزل الصحي تابع لقوات الدعم السريع وإرسال قوافل طبية إلى مدينة بورتسودان.
وقالوا إن تلك الخطوة ترمي لاستمالة أهل المدينة طمعًا في سيطرته على الموانئ البحرية في المنطقة.
عاصمة ادارية بالسودان= عاصمة ادارية بمصر.— Isam Ahmed (@IsamAhm18768300) ٢١ أبريل ٢٠٢٠
حميدتي = السيسي.
التمويل= دولة الإمارات.
الهدف = انتخاب حميدتي رئيسا.
الحاجة الظريفة انو الشعب فاهم حميدتي مهما يعمل و يسوي مافي زول حيرضى بيهو احنا بينا دم. https://t.co/FlaG8d9DFQ— Mohammed. (@moawi99) ٢١ أبريل ٢٠٢٠
عاصمة ابودليق الادارية #حميدتي pic.twitter.com/t6OqBq0HYG— برود سودانيز (@proudSud) ٢١ أبريل ٢٠٢٠
لجنة الطوارئ الاقتصادية
كان حميدتي قد أدى القسم يوم السبت الماضي كرئيس للجنة الطوارئ الاقتصادية فيما عين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك نائبا له.
وأثار الأمر تساؤلات حول تعيين حميدتي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة في منصب تنفيذي.
وكان من المفترض أن يشغل المنصب أعضاء الحكومة الانتقالية خاصة أن دور المجلس السيادي دور تشريفي حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
#حميدتي مصاب بفيروس الموانئ وليس لحماية اهل بورتسودان من فيروس كورونا يريد ان يسيطر على كل موانئ السودان بأمر من اسيادة— معتصم القرجي 🇸🇩 (@Mutasim20101) ٢١ أبريل ٢٠٢٠
هذا هو ملخص اهتمام حميدتي ببورتسودان #القومه_للسودان https://t.co/bTk4s6vGVn
كل ما تحس انو حميدتي زول كويس وبدأ يساعد في تصليح الوضع الاقتصادي ، ويدفع قروش ، اتذكر انو دي قروشنا وقروش البلد المنهوبة ، ما قروش ورثها من ابوهو ، وهو كلب و قاتل وسفاح وحرامي.— أبوطويلة (@tobenormal4) ٢١ أبريل ٢٠٢٠
كل م تجو تطبلو لي حميدتي اتزكرو فض الاعتصام— Rudaina ♕ (@RudainaIO) ٢١ أبريل ٢٠٢٠