أمريكا وإسرائيل
الاثنين 21 سبتمبر 2020 14:59

على الرغم من التطبيع.. وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث "التفوق العسكري النوعي" في واشنطن

الطائرة المقاتلة إف 35 الأمريكية
غيتي
يغادر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى واشنطن، مساء الإثنين، للقاء نظيره الأمريكي مارك إسبر، وبحث "ضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل" في المنطقة.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الإثنين، إن غانتس سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد صغير من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين.

وأضافت "سيناقش (غانتس) ضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، والمشتريات العسكرية، والسياسة الدولية، فيما يتعلق بإيران ومنع تعزيز وترسيخ طهران في الشرق الأوسط، فضلاً عن التعاون الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة".

و توقع موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أن يبحث غانتس مع نظيره الأمريكي والمسؤولين بالبيت الأبيض، صفقة محتملة لبيع طائرات من طراز إف 35 للإمارات العربية المتحدة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في الأسابيع الماضية أن اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات لا يشمل الموافقة الإسرائيلية على بيع الولايات المتحدة الأمريكية طائرات من طراز إف 35. 

وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك عشرات الطائرات من طراز أف 35 أو "الشبح".

وسبق لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن أكد في إسرائيل نهاية الشهر الماضي، التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل بالمنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد أنه ليست لديه شخصيا مشكلة من بيع مقاتلات إف 35 المتقدمة للإمارات، إلا أنه أقر باحتمال وجود مخاوف لدى آخرين، وذلك قبيل مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وتسببت أنباء عن موافقة نتنياهو على بيع هذه الطائرات للإمارات في جدل داخل إسرائيل خلال الفترة الماضية، باعتبار أن ذلك قد يؤثر سلبا على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.    

المصدر
وكالات
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التفوق العسكري
بيني غانتس
مقاتلات أف35
تطبيع
الإمارات

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