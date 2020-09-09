على أضواء برج خليفة في دبي.. حفل لمعرفة جنس مولود(فيديو)

نشر زوجان وصانعا محتوى مقطع فيديو، لحفل معرفة جنس مولودهما القادم، عبر قناتهم الرسمية على يوتيوب، والتي يتابعها أكثر من 7 ملايين.

وأظهر المقطع، فرحة عارمة للزوجين الشهيرين، أنس وأصالة، عقب معرفة جنس مولودهما القادم على أضواء برج خليفة بمدينة دبي، وسط حفل كبير.

أصالة و أنس بفرحة تحديد جنس مولودهم ببرج خليفة🥺🥺 pic.twitter.com/1qmen1usz1 — Teacher (@1iTeacher) September 9, 2020

وحقق الفيديو أكثر من 6 ملايين ونصف المليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من نشره، ما جعله في صدارة قائمة الأكثر تداولا على يوتيوب، بالإضافة إلى تداوله على باقي منصات التواصل الاجتماعي.