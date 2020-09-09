مشاهير يوتيوب
الأربعاء 9 سبتمبر 2020 20:41

على أضواء برج خليفة في دبي.. حفل لمعرفة جنس مولود(فيديو)

أنس وأصالة يترقبان معرفة جنس مولودهما القادم
تويتر
نشر زوجان وصانعا محتوى مقطع فيديو، لحفل معرفة جنس مولودهما القادم، عبر قناتهم الرسمية على يوتيوب، والتي يتابعها أكثر من 7 ملايين.

وأظهر المقطع، فرحة عارمة للزوجين الشهيرين، أنس وأصالة، عقب معرفة جنس مولودهما القادم على أضواء برج خليفة بمدينة دبي، وسط حفل كبير.

وحقق الفيديو أكثر من 6 ملايين ونصف المليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من نشره، ما جعله في صدارة قائمة الأكثر تداولا على يوتيوب، بالإضافة إلى تداوله على باقي منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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