"علم إسرائيل في أبو ظبي".. أمنيات حمد المزروعي في 2020
المغرد الإماراتي القريب من دوائر الحكم في أبوظبي، قال في تغريدات عبر تويتر، "إن السلام مع إسرائيل بات مطلبًا عربيًا بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني" مضيفًا أن تفعيل مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز "لا تعنينا شعوب الممانعة".
اتمنى في 2020 ان ارى علم الامارات يرف على مبنى في تل ابيب وكذالك علم اسرائيل في ابوظبي عاصمة السلام والمحبة ...— حمد المزروعي (@uae_3G) ٦ يناير ٢٠٢٠
مغردون يهاجمون
وهاجم مغردون تغريدات المزروعي وعبروا عن رفضهم أية علاقات مع إسرائيل، معتبرين أن حديث المغرد الإماراتي هو "انتكاسة عقلية".
وعلى صعيد آخر، طالب مغردون في الكويت برفع قضية ضد المزروعي ومحاكمته على إساءته لبلادهم في تغريدات متعددة، بالوقت الذي يُحاكم فيه المفكر الكويتي عبد الله النفيسي في قضية "الإساءة للإمارات".
لاتعليق أيها الوغد👇 https://t.co/ABX9IVG2OD— سلطان العبدلي (@salabdali1976) ٧ يناير ٢٠٢٠
حمد المزروعي يتمنى التطبيع مع إسرائيل! وله تغريدات كثيرة تسيء للكويت، ومع ذلك لم يسجن! #متضامن_مع_النفيسي#الحرية_لعبدالله_النفيسي pic.twitter.com/GuMG1aXjCQ— Sara Al-Afour (@sarals4_) ٧ يناير ٢٠٢٠
سود الله وجهك يا #حمد_المزروعي فوق ما هو مسود— أبو سعد اليوغوسلافي 🇰🇼 (@FahadAlMuteryQ8) ٧ يناير ٢٠٢٠
الواحد يطلب من الله تحرير المسجد الاقصى او على الاقل العفو و العافيا و رضاه
و هذا يتمنا التطبيع مع اليهود !!
انتكاسة عقلية و العياذ بالله ..#الإمارات #إسرائيل #التطبيع https://t.co/OX6oiR8JmF
حمد المزروعي يشتم الكويت يومياً لم ترفع عليه قضية !!— عبدالله أحمد المنيفي (@Abdu_almunaifi) ٥ يناير ٢٠٢٠
د. عبدالله النفيسي قامه كبيرة
فالشهامة خلق لا يعلم في اي مدرسة !#عبدالله_النفيسي pic.twitter.com/1sGOJQsKNY
من المعيب والمشين تاريخ مثل الدكتور عبدالله النفيسي يتم التعامل معاه بهذه الطريقة والواطي حمد المزروعي متروك دون محاسبة ولا اي احتجاج اصلاً! #متضامن_مع_النفيسي— فهد الردنان 🇰🇼 (@bu7myen) ٧ يناير ٢٠٢٠
إذا كان ضبط وإحضار #عبدالله_النفيسي يتعلق بالإساءه— نواف ناصر (@Nawaf_n_n_s) ٦ يناير ٢٠٢٠
لـ #الامارات فنذكر خارجيتنا بأن المدعو #حمد_المزروعي أساء كثيراً لـ #الكويت وأبناء الأسرة وشخصياتها واشتهر بالطعن بأعراض المسلمين لم يُحاسب ولم يُتخذ فيه أي إجراء ،
حرية الرأي أصبحت غير مكفوله للجميع بل وتشكل تهديد لصاحبها❕
حمد المزروعي لم يسلم منه أحد في الكويت من أميرها إلى مواطنيها والحكومة الإماراتية لم تحرك له ساكناً، ثم بكل بجاحة السفارة الإماراتية تقدم شكوى ضد د.عبدالله النفيسي! https://t.co/qXieBWLWsq— بو عابد .. (@14cruyffista) ٦ يناير ٢٠٢٠
النفيسي مستعد للمثول أمام القضاء
من جانبه أعلن الأكاديمي والمفكر الكويتي عبد الله النفيسي، استعداده للمثول أمام القضاء في الوقت الذي تحدده المحكمة، على خلفية القضية المرفوعة ضد بشأن "الإساءة للإمارات".
قال النفيسي في بيان على تويتر، إنه تلقى في 5 يناير الجاري قرار ضبط وإحضار ومنع من السفر على خلفية القضية التي رفعتها وزارة الخارجية الكويتية ضده، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي إشعار للقضية خلال الفترة التي سبقت الإجراء القضائي الأخير.
وأكد النفيسي أنه يحرص على الحضور دون تغيب أو تأخير في جميع القضايا التي تعرض لها أمام النيابة والقضاء.
كانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت أمرا بضبط وإحضار النفيسي للمثول أمامها في قضية "الإساءة للإمارات" التي تمثلت في تغريدة عبر تويتر.
بيان حول الضبط والإحضار ومنع السفر للدكتور #عبدالله_النفيسي— د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) ٦ يناير ٢٠٢٠
(م ك) pic.twitter.com/vvP3i5eWxn