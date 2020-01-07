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الثلاثاء 7 يناير 2020 14:31

"علم إسرائيل في أبو ظبي".. أمنيات حمد المزروعي في 2020

المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي
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أعرب المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي، عن تمنيه رؤية علم الإمارات يرفرف على مبنى في تل أبيب، وكذلك علم إسرائيل في أبو ظبي، خلال عام 2020.

المغرد الإماراتي القريب من دوائر الحكم في أبوظبي، قال في تغريدات عبر تويتر، "إن السلام مع إسرائيل بات مطلبًا عربيًا بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني" مضيفًا أن تفعيل مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز "لا تعنينا شعوب الممانعة".

مغردون يهاجمون

وهاجم مغردون تغريدات المزروعي وعبروا عن رفضهم أية علاقات مع إسرائيل، معتبرين أن حديث المغرد الإماراتي هو "انتكاسة عقلية".

وعلى صعيد آخر، طالب مغردون في الكويت برفع قضية ضد المزروعي ومحاكمته على إساءته لبلادهم في تغريدات متعددة، بالوقت الذي يُحاكم فيه المفكر الكويتي عبد الله النفيسي في قضية "الإساءة للإمارات".

النفيسي مستعد للمثول أمام القضاء

من جانبه أعلن الأكاديمي والمفكر الكويتي عبد الله النفيسي، استعداده للمثول أمام القضاء في الوقت الذي تحدده المحكمة، على خلفية القضية المرفوعة ضد بشأن "الإساءة للإمارات".

قال النفيسي في بيان على تويتر، إنه تلقى في 5 يناير الجاري قرار ضبط وإحضار ومنع من السفر على خلفية القضية التي رفعتها وزارة الخارجية الكويتية ضده، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي إشعار للقضية خلال الفترة التي سبقت الإجراء القضائي الأخير.

وأكد النفيسي أنه يحرص على الحضور دون تغيب أو تأخير في جميع القضايا التي تعرض لها أمام النيابة والقضاء.

كانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت أمرا بضبط وإحضار النفيسي للمثول أمامها في قضية "الإساءة للإمارات" التي تمثلت في تغريدة عبر تويتر.

المصدر
الجزيرة مباشر
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إسرائيل
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عبد الله النفيسي
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